Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Norris e Piastri appena dietro

Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo. Qualifiche vibranti e ricche di sorprese fin dal primo momento.
A cura di Fabrizio Rinelli
Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo. Qualifiche vibranti e ricche di sorprese fin dal primo momento. Dalle Q1 infatti arriva la prima sorpresa, ovvero l'eliminazione di Lewis Hamilton finito tra gli ultimi cinque e che dunque in gara partirà dalla sedicesima posizione. Successivamente in Q2 invece Leclerc piazza il secondo tempo mentre Russell è risultato essere il più veloce con Verstappen secondo, Norris terzo e Piastri ottavo, fuori Antonelli. Nel Q3 finale che decide la qualifica invece emozioni a non finire con la Ferrari di Leclerc protagonista ma non del tutto.

Occhi soprattutto su Verstappen che vola inseguito da Norris e Piastri piazzando subito un tempo pazzesco che sfiora il record della pista. Successivamente è Leclerc a mettersi in mostra centrando il quarto tempo ma la lotta tra Red Bull e McLaren è stata serrata fino alla fine. Gli ultimi 5 minuti del Q3 sono stati infuocati con Piastri che chiude in un 1:22.622, tre decimi da Max e Norris col terzo tempo. Alla fine sarà Verstappen a festeggiare la conquista della prima posizione in queste qualifiche e dunque la pole davanti alle due McLaren.

Al termine delle qualifiche poi Verstappen ha parlato ai microfoni di Sky parlando delle sue primissime sensazioni dopo questa straordinaria pole conquistata: "Sono molto felice, l'unica cosa che possiamo fare è questa e l'abbiamo fatta". Di tutt'altro spirito invece le McLaren con Norris, secondo appena dietro al pilota della Red Bull che ha parlato del suo rammarico per non aver centrato questa ultima pole della stagione:

Leggi anche
F1, la griglia di partenza del GP Abu Dhabi: Verstappen in pole ad Abu Dhabi, Norris e Piastri appena dietro

"Congratulazioni a Max, dispiaciuto di non essere in pole ma non siamo stati abbastanza veloci. Dobbiamo rifarci domani, voglio provare a vincere". Adesso è da capire come agiranno le McLaren e se Norris e Piastri saranno sulla stesa lunghezza d'onda. Nel frattempo lo stesso Piastri ha spiegato: "Finalmente ho trovato il ritmo. Vittoria domani? Vedremo, Max ha un gran passo, vedremo noi".

I tempi delle qualifiche ad Abu Dhabi

  1. Verstappen 1.22.207
  2. Norris 1.22.408
  3. Piastri 1.22.437
  4. Russell 1.22.645
  5. Leclerc 1.22.730
  6. Alonso 1.22.902
  7. Bortoleto 1.22.904
  8. Ocon 1.22.913
  9. Hadjar 1.23.072
  10. Tsunoda
  11. Bearman 1.23.041
  12. Sainz 1.23.042
  13. Lawson 1.23.077
  14. Antonelli 1.23.080
  15. Stroll 1.23.097
  16. Hamilton 1.23.394
  17. Albon 1.23.416
  18. Hulkenberg 1.23.450
  19. Gasly 1.23.468
  20. Colapinto 1.23.890
