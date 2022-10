Verstappen mette le cose in chiaro con Perez prima del GP del Messico: “Gli basta battere Leclerc” Max Verstappen arriva con il titolo iridato già in bacheca al weekend del GP del Messico della Formula 1 2022, gran premio di casa del compagno di squadra Sergio Perez: l’olandese ha già messo in chiaro quale sarà il piano della Red Bull per la gara messicana.

A cura di Michele Mazzeo

Lo ha già dimostrato nell'ultima gara di Austin, ma Max Verstappen ha voluto ribadirlo anche alla vigilia del GP del Messico: nonostante abbia già conquistato il titolo Mondiale della Formula 1 2022 vuole vincere anche le restanti gare della stagione. Sulla pista texana, da già iridato, ha infranto i sogni del vecchio rivale Lewis Hamilton superandolo nel finale dopo una furiosa rimonta quando già, causa errore ai box Red Bull durante il pit-stop, il britannico stava pregustando la sua prima vittoria stagionale.

L'olandese ha dimostrato di essere un vero e proprio ‘cannibale', mai sazio di vittorie, anche quando potrebbe prendersi un po' di relax ed evitare i rischi extra che inevitabilmente corre chi gareggia per ottenere il successo. In molti avevano ipotizzato che dietro quella spasmodica ricerca del primo posto vista nel round statunitense ci fosse la volontà di negare la gioia del primo successo in stagione al pilota con cui lo scorso anno ha vissuto un'infuocata rivalità nella quale a volte si sono anche oltrepassati i limiti della semplice rivalità sportiva. A smentire tale ipotesi sono però arrivate le dichiarazioni dello stesso Verstappen alla vigilia del Gran Premio del Messico di scena nel weekend sul Circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Chiusi già in largo anticipo i discorsi iridati (con il Mondiale piloti blindato a Suzuka e quello Costruttori ipotecato nello scorso round di Austin), ci si attendeva che in quello che è il suo gran premio di casa, Max Verstappen cogliesse l'occasione per ‘ringraziare' il compagno di squadra Sergio Perez concedendo a lui per una volta il palcoscenico e gli onori. Lo pensavano anche i media messicani che però, visto il comportamento dell'olandese negli Stati Uniti, volevano essere certi che per l'occasione il campione del mondo si sarebbe messo a disposizione del beniamino di casa. Ma dopo la prima elusiva risposta a riguardo le certezze sono divenute sempre meno: "Sa cosa deve fare per finire secondo, deve chiudere davanti a Charles (Leclerc, ndr). Come squadra, cerchiamo sempre di essere primi e secondi e come pilota voglio vincere più gare" sono state le prime parole sulla questione del due volte iridato.

A quel punto le domande si sono fatte più specifiche e rispondendo alla domanda "Cosa faresti se all'ultimo giro tu e Checo sareste primo e secondo?" ha gelato tutti i messicani spedendo un chiaro messaggio al compagno di squadra: "Vado a vincere. In quel caso Sergio (Perez, ndr) sta battendo Charles (Leclerc, ndr), quindi è tutto ciò di cui ha bisogno. Comunque, prima dobbiamo essere così competitivi. Non lo sappiamo ancora" ha difatti chiosato Max Verstappen confermando di fatto che non avrà alcun riguardo per il compagno di squadra nel suo Gran Premio di casa nemmeno con il titolo iridato già in bacheca.