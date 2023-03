Verstappen in Ferrari e Leclerc in Mercedes: la strana classifica della Formula 1 diventa virale Una strana classifica dei tempi comparsa sugli schermi del circuito di Jeddah alla vigilia del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2023 ha destato grande clamore divenendo subito virale: Max Verstappen è un pilota della Ferrari, Charles Leclerc corre per la Mercedes mentre Lewis Hamilton è un alfiere della Red Bull. Ma è solo un test.

A cura di Michele Mazzeo

Quanto accaduto alla vigilia del GP dell'Arabia Saudita ha lasciato perplessi coloro che erano presenti nel paddock di Jeddah. Prima che cominciassero le tradizionali conferenze stampa del giovedì infatti sui maxi schermi del circuito che ospiterà il secondo round del Mondiale di Formula 1 2023 è comparsa una strana classifica dei tempi che ha destabilizzato tutti. Tralasciando il fatto che secondo quella classifica al decimo giro della gara ci sarebbe Sergio Perez davanti a tutti con un vantaggio abissale su Charles Leclerc, Max Verstappen, e Carlos Sainz, unici non ancora doppiati dal messicano, la cosa che ha fatto sobbalzare tutti sono soprattutto gli stemmi apparsi di fianco ai nomi dei vari piloti.

Tutte le attuali coppie di driver dei vari team infatti avrebbero infatti cambiato squadra: il campione del mondo Max Verstappen e il suo compagno Sergio Perez sarebbero ora infatti la coppia di piloti Ferrari, mentre gli attuali alfieri del Cavallino Leclerc e Sainz correrebbero invece per la Mercedes (cosa che ha dato adito ad ulteriore ironia date le voci, smentite dallo stesso monegasco che ha gridato alla congiura, di un suo possibile approdo nella squadra tedesca in un fantomatico scambio di sedili con Hamilton). A comporre il tandem in Red Bull ci sarebbero quindi gli attuali pupilli di Toto Wolff, cioè il sette volte iridato e George Russell.

E, fatta eccezione per Lance Stroll anche qui segnato come pilota Aston Martin (anche se il suo compagno sarebbe ora Nico Hulkenberg), secondo questa classifica anche tutti gli altri driver dell'attuale Formula 1 avrebbero una nuova squadra: Fernando Alonso, tornato compagno di Esteban Ocon, sarebbe nuovamente in McLaren, Bottas e Zhou sarebbero la nuova coppia di piloti dell'AlphaTauri, Norris e il rientrante Ricciardo invece quella dell'Alpine, mentre in Alfa Romeo ci sarebbero Gasly e Tsunoda, in Haas Albon e Latifi e in Williams il solo Magnussen.

Ovviamente non si tratta di un mercato piloti improvvisamente stravolto dopo la prima gara ma soltanto di un test fatto dagli organizzatori per controllare il sistema di cronometraggio sui maxi – schermi del circuito di Jeddah in vista del weekend di gara del GP dell'Arabia Saudita. Per testare il funzionamento è stata usata la lista dei 19 piloti che hanno preso parte alla corsa saudita della passata stagione (non c'è Mick Schumacher perché a causa dell'incidente in qualifica non ha partecipato alla gara della domenica e non c'è Sebastian Vettel perché lo scorso anno nelle prime due gare, causa Covid, era stato sostituito da Nico Hulkenberg) mentre i loghi delle scuderie evidentemente non sono stati abbinati correttamente.

La strana classifica apparsa sui monitor del tracciato di Jeddah ha destato grande clamore tra i presenti, molti dei quali non hanno potuto fare a meno di scattarle una foto e condividerla sui propri profili social. L'immagine delle fantomatiche nuove squadre dei 10 team di Formula 1 a quel punto è inevitabilmente divenuta virale generando tantissime reazioni soprattutto da parte di chi spera un giorno di vedere Max Verstappen in Ferrari e chi invece spera che Charles Leclerc non lasci il Cavallino e soprattutto non vada in Mercedes.