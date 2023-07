Verstappen domina e vince la Sprint Race del GP Austria: a oltre 20″ Perez secondo, Sainz terzo Assolo anche in Sprint Race da parte di Max Verstappen che gestisce al meglio i 24 giri di pista, confermandosi ancora una volta irraggiungibile per tutti gli altri, con o senza pioggia.

A cura di Alessio Pediglieri

Era il grande favorito e non ha deluso le attese: Max Verstappen si è preso la Sprint Race per tre quarti di gara sotto la pioggia. Il bi-campione del mondo era partito dalla pole ed è sembrato ancora una volta inarrestabile, con una Rb19 impeccabile al Red Bull Ring e una prova di forza devastante. Dietro, a oltre 20 secondi, Perez davanti a Sainz che paga 23.2 sull'olandese. Quarto Stroll in volta su Alonso, poi Hulkenberg, Ocon, Russell, Norris e Hamilton.

È sembrato fin troppo facile per Verstappen che ha subito gestito l'insidia Perez nel corso del primo giro e poi è andato a guadagnare un secondo al giro contro tutti finendo solitario la Sprint Race in un assolo che ha mostrato l'ennesimo dominio schiacciante: ora, svetta sempre più anche in classifica generale dove si porta a 203 punti e +70 su Perez e +80 su Alonso.

il campione del mondo olandese è riuscito a fare la differenza anche sul bagnato tagliando il traguardo con un vantaggio enorme, di oltre 20″ sulla RB19 del compagno messicano Perez. Alle spalle della doppietta Red Bull si è inserito in terza posizione un più positivo Carlos Sainz con la Ferrari, a testimonianza delle sue qualità di guida sotto la pioggia. Prestazione incolore invece per Charles Leclerc, arrivato solo 12° al traguardo.

La classifica finale della Sprint Race

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

2 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +21.048

3 Carlos SAINZ (Ferrari) +23.088

4 Lance STROLL (Aston Martin) +29.703

5 Fernando ALONSO (Aston Martin) +30.109

6 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +31.297

7 Esteban OCON (Alpine) +36.602

8 George RUSSELL (Mercedes) +36.611

9 Lando NORRIS (McLaren) +38.608

10 Lewis HAMILTON (Mercedes) +46.375

11 Oscar PIASTRI (McLaren) +49.807

12 Charles LECLERC (Ferrari) +50.789

13 Alexander ALBON (Williams) +52.848

14 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +56.593

15 Pierre GASLY (Alpine) +57.652

16 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +64.822

17 Nyck DE VRIES (AlphaTauri) +65.617

18 Logan SARGEANT (Williams) +66.059

19 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +70.825

20 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +76.435