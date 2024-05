video suggerito

Verstappen ammette la sua preferenza per la Ferrari davanti a Perez: il messicano resta senza parole Durante un evento Red Bull nel corso del GP di Montecarlo della Formula 1 2024 Max Verstappen ha risposto con sincerità ad un’insolita domanda ammettendo la sua preferenza per la Ferrari: una risposta che lascia di sasso Sergio Perez al suo fianco sul palco. Il video diventato virale fa sognare i tifosi della scuderia di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Michele Mazzeo

Max Verstappen si conferma mai banale non solo quando scende in pista ma anche quando si trova a parlare in pubblico. L'ennesima conferma di ciò è arrivato durante un evento Red Bull organizzato a Montecarlo nel corso del weekend del GP di Monaco della Formula 1 2024 a cui arriva da leader del Mondiale. E il tre volte campione del mondo non si scompone nemmeno nel momento in cui si trova a rispondere ad una domanda insolita che avrebbe potuto metterlo in difficoltà.

Già, perché Max Verstappen non ha avuto problemi a rispondere alla scomoda domanda "Tolto l'inno olandese, quale altro inno preferisci sentire sul podio?", facendolo in modo sincero e lasciando da parte la diplomazia. "Quando non vinco io ascolto con gioia l'inno italiano sul podio. Sul podio non è bello non vincere, ma se non vinco e sento l'inno italiano è bellissimo" ha difatti detto il 26enne di Hasselt dando un piccolo dispiacere sia alla Red Bull che al compagno di squadra Sergio Perez che in quel momento era al suo fianco sul palco allestito a Montecarlo.

Avrebbe potuto rispondere diplomaticamente, citando l'inno austriaco della scuderia con la quale è entrato nella storia della Formula 1 conquistando, finora, tre titoli iridati consecutivi, oppure l'inno messicano del compagno di squadra, e invece l'olandese ha ammesso che in fondo nelle gare in cui non riesce a vincere preferisce che a trionfare sia un pilota della Ferrari (unico caso in cui sul podio di un GP di Formula 1 risuona l'inno italiano).

E la faccia di Sergio Perez, rimasto senza parole, una volta che ha realizzato quale fosse il significato della risposta appena data da Max Verstappen è la prova più evidente di quanto l'ammissione del campione olandese fosse inaspettata. Un'ammissione che, con il video divenuto immediatamente virale sui social network, ha fatto invece sognare i tifosi della scuderia di Maranello che dietro quelle parole hanno visto la volontà dell'attuale dominatore della F1 di vestire un giorno di rosso.

