Valentino Rossi torna a correre in un Mondiale: nel 2024 realizzerà il suo sogno

A cura di Michele Mazzeo

Nel 2024 Valentino Rossi tornerà a disputare un campionato mondiale. La leggenda della MotoGP parteciperà infatti al WEC (il Mondiale Endurance) e finalmente realizzerà il suo sogno di prendere parte alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Il 44enne di Tavullia farà infatti parte di uno degli equipaggi del BMW M Team WRT che gareggerà nella classe LMGT3 del più prestigioso campionato automobilistico al mondo per quel che riguarda le gare di durata. Non sono invece ancora stati annunciati i due compagni di squadra con cui condividerà il sedile in questa sua nuova entusiasmante avventura sulle quattro ruote.

Una notizia accolta con grande soddisfazione dal Dottore che dunque, dopo le due stagioni nel GT World Challenge Europe, fa un ulteriore step nella sua nuova carriera da pilota automobilistico: "Sono entusiasta di partecipare al FIA WEC, è un passo avanti per me partecipare ad un Campionato Mondiale, non solo in Europa, ma anche per gareggiare di nuovo a livello globale. Conosco già la vettura dopo questa stagione, ma il format con tre piloti di tre diverse categorie di licenze sarà nuovo per me. Nel complesso, credo che saremo molto ben posizionati" ha difatti commentato Valentino Rossi dopo l'ufficialità della sua partecipazione al WEC 2024.

L'arrivo del nove volte campione del mondo potrebbe dunque dare anche più lustro ad un campionato che, con il ritorno della Ferrari nella classe regina (l'hypercar), sta tornando nuovamente ad avere quella visibilità che, a livello globale, era un po' scemata negli ultimi anni. Ne è cosciente anche il responsabile BMW M Motorsport, Andreas Roos: "Valentino Rossi è stato protagonista di un esordio a Le Mans quest'anno, vincendo subito con la M4 GT3 la Road To Le Mans e, nel complesso, la sua prima stagione da pilota ufficiale BMW è stata davvero impressionante. Sono certo che avrà un ruolo importante e potrà essere uno dei piloti preferiti dal pubblico nel WEC" ha difatti commentato il manager della casa tedesca.