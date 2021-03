Il conto alla rovescia per il Mondiale di MotoGp è iniziato. Si comincia domenica 28 marzo (e per due week-end consecutivi) in Qatar. Adulti e vaccinati, pronti alle prossime sfide che si snoderanno attraverso un circuito lungo 19, forse 21 Gran Premi. Si scatta sulla pista di Losail poi si fa tappa in Europa e in Asia prima del gran finale a Valencia con l'incognita legata all'evoluzione della pandemia e alla possibilità di affrontare anche viaggi più impegnativi in America o Indonesia.

Il rombo dei motori prenderà il posto delle parole a breve, ascoltare quelle di Valentino Rossi serve a calarsi nel clima. Basta ascoltare cosa dice di Marc Marquez che, dopo un anno fuori per infortunio, sta per rientrare. Pronunciare il nome dello spagnolo dinanzi al ‘dottore' è un po' come fare una provocazione. Il duello con lo spagnolo gli ha sottratto la decima gioia della carriera, fermando a 9 l'asticella dei Mondiali conquistati. E le ‘sportellate' sull'asfalto hanno alimentato una rivalità epica. La risposta del pilota di Tavullia è altrettanto pungente.

Il rientro di Marquez? Non mi cambia nulla – ha ammesso Rossi nell'intervista a Repubblica -. Credo che lo vedremo in pista a partire dalla prima gara (poi è arrivata l'ufficialità del forfait, ndr). E presto sarà anche più forte di prima. Va detto, però, durante il suo periodo di assenza gli altri ragazzi sono cresciuti molto. E non hanno più paura di lui.

Il numero 46 è un must che lo accompagna da una vita e fa il paio con il 42 che indica gli anni sulla carta d'identità. È la 26sima stagione in sella ma non dite a Rossi se si sente vecchio anche se ha quasi 20 anni di più del compagno di scuderia, Morbidelli. Correrà ancora un anno e poi? E poi sono fatti suoi…