Il futuro di Valentino Rossi tiene banco anche alla vigilia del GP di Germania che vedrà la MotoGP fare tappa sul circuito del Sachsenring. A parlare dell'avvenire del 42enne di Tavullia e anche di quello del suo team, il VR46, che dal prossimo anno sbarcherà nella classe regina del Motomondiale, è stato lo stesso pilota Petronas che ha voluto smentire alcune fake news apparse sulla stampa negli ultimi giorni.

Il Dottore ha infatti smentito la possibilità di un ritiro a stagione in corso, confermando dunque quanto anticipato da Fanpage.it, ribadendo che nel corso della pausa estiva deciderà se continuare a correre in MotoGP anche nel 2022 oppure appendere il casco al chiodo: "Non so esattamente da dove escano queste notizie – ha detto infatti Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport riferendosi al fatto che in molti hanno paventato l'ipotesi che, dopo i deludenti risultati di inizio stagione, stesse pensando a chiudere la sua carriera dopo la prossima gara ad Assen –, magari da giornalisti con grande fantasia o che vogliono fare lo scoop. Non ho dubbi, vorrei finire la stagione" ha sentenziato il nove volte campione del mondo.

Alla vigilia del GP di Germania Valentino Rossi ha anche parlato del team VR46 annunciando che la prossima settimana verrà svelato il futuro della sua squadra che dal prossimo anno correrà in MotoGP. Anche se a riguardo sembrano essere pochi i dubbi dato che l'accordo con Ducati non sembra essere in discussione così come la line-up di piloti che, salvo improbabili ripensamenti dell'ultimo minuto, sarà composta dal fratello Luca Marini e da Marco Bezzecchi attuale alfiere del team del Dottore in Moto2. Ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere l'ufficialità.