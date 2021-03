Valentino Rossi è già pronto per tornare in pista per il Mondiale 2021 ma non solo. Il centauro italiano ha rilasciato alcune riflessioni a La Repubblica in cui ha evidenziato alcuni piani per il suo futuro a medio e lungo termine: provarci anche per la stagione 2022, al di là dell'età, e mettere su famiglia con uno o due figli. Pensieri che Rossi ha maturato anche nell'ultima recente difficile esperienza del Covid, che lo ha colpito lo scorso ottobre.

"Quando hai il Covid ti senti solo, isolato, hai tanto cui pensare". Anche Valentino Rossi ha dovuto affrontare la malattia, il contagio, malgrado le precauzioni altissime di tutto il motomondiale, la pandemia si è insinuata tra le due ruote così come in ogni ambito della vita di ogni giorno: "Non sono mai stato realmente malissimo, respiravo bene. Ho seguito tutte le indicazioni e le precauzioni richieste, ero isolato ma è stata dura. Per me che la vita è ogni giorno una festa e mi piace stare insieme alle persone, è stato difficile".

Il momento duro è passato, così come l'ultima stagione vissuta tra alti e bassi, molte delusioni, qualche certezza e diversi propositi per la nuova, oramai alle porte. Con l'obiettivo di vincere e, magari non mollare nemmeno nel 2022: "Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al passato ma è un'età bellissima in cui ci sto dentro alla grande. Ho qualche ruga, qualche capello bianco ma finché mi sento bene non mollo. Molto dipenderà da cosa succede in questo 2021. Se mi diverto e riesco a lottare per vincere o per salire sul podio o magari se rimango solamente anche tra i migliori 5, allora continuo"

Propositi che rilanciano Valentino in pista in sella alla Petronas dove è di famiglia: "Come andare a giocare a calcetto con gli amici, uno spasso". Senza dimenticare di crearsi una famiglia reale, insieme alla sua attuale fidanzata Francesca Sofia Novello: "E' un po' che penso che mi piacerebbe avere un figlio o forse due. Credo di aver trovato la ragazza giusta rispetto al passato. Credo ne varrebbe davvero la pena".