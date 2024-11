video suggerito

Valentino Rossi ha guidato per la prima volta una Hypercar e quel che ha fatto ha strabiliato tutti Nel giorno dedicato ai test dei rookie del WEC Valentino Rossi ha volato, il ‘Dottore’ si è classificato appena a un decimo da Arthur Leclerc con la sua Hypercar. Rossi conferma il suo talento innato e ha affermato di aver ricevuto anche un’offerta per il 2025 dalla BMW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valentino Rossi le moto le ha lasciate, ma continua a correre e in Bahrain ha effettuato un testo con l'Hypercar della BMW e il risultato è stato più che soddisfacente. Il ‘Dottore' ha realizzato un tempo eccezionale, il settimo di giornata. Raffrontando il crono di Rossi con quello di Arthur Leclerc, fratello di Charles, si capisce quanto sia andato bene il pilota italiano.

Rossi velocissimo con l'Hypercar nel rookie test del WEC

Non è facile nemmeno per una leggenda come Valentino Rossi nel passare dalle due alle quattro ruote. Il nove volte campione del mondo è sceso in pista in Bahrain nella giornata dedicata ai rookie test del WEC (Campionato mondiale Endurance) e lo ha fatto a bordo della BMW M Hybrid V8 LMDh, e il risultato è stato più che soddisfacente. Rossi si è piazzato settimo registrando come miglior tempo quello realizzato in 1.50.577. Ragguardevole. Se si confronta il suo tempo con quello di Arthur Leclerc si comprende la portata del risultato. La Ferrari 499P Le Mans Hypercar del monegasco ha ottenuto un tempo di 1.50.460. Praticamente un solo decimo di differenza. Il più veloce è stato Earl Bamber su Cadillac che gli ha rifilato quasi un secondo.

Valentino Rossi soddisfatto a metà

Avrebbe pure potuto fare meglio Rossi, che è stato stoppato nel pomeriggio da una bandiera rossa esposta mentre era in pista e volava, ma va bene così. Al termine della giornata di rookie test del WEC il pilota italiano era soddisfatto, pur rammaricandosi per quella bandiera rossa: "Sono stato un po' sfortunato perché nel secondo set puoi migliorare. Nel primo set ho avuto una bandiera rossa e nel secondo set quando ho spinto ho avuto traffico con le GT3 e sono andato in testacoda. Di solito quando si gira si distruggono le gomme, ma fortunatamente è andata bene: sono riuscito a ripartire e a fare 50,5″.

Poi ha continuato a parlare con la stampa e ha dichiarato di aver ricevuto delle offerte per effettuare l'intero campionato WEC nel 2025: "Con questo test diciamo che ho ampliato la mia personalissima collezione di auto da corsa. Nella mia carriera ormai ho provato tutto, o quasi, il che è molto bello. Sono molto felice perché fin dal primo momento mi sono trovato benissimo con vettura e pneumatici, mi aspettavo di soffrire maggiormente".

Mentre nel video postato sui suoi canali social si è soffermato sulla sua soddisfazione per la giornata di test, ed ha elogiato la sua BMW, senza nascondere la propria gioia e il proprio divertimento per i test del Bahrain.

Rossi corteggiato dalla BMW per il Mondiale WEC 2025

Valentino Rossi, che ancora una volta si conferma un talento naturale con i motori a tutti i livelli, spiega anche di aver avuto una proposta importante da parte della BMW che lo vorrebbe nel WEC fisso, lui non ha ancora deciso anche se disputerà le gare di Jeddah e Bathurst nel GTWC. "Non ho ancora la certezza di cosa farò nel 2025, ma BMW e il Team WRT spingono molto perché rimanga nel WEC, lo ritengono più importante. Sono un po' combattuto perché ci sono diverse variabili e qualcosa è più bello nel WEC, ma c'è anche qualcos'altro che è più bello nel GTWC. Non ho ancora deciso, ma ad oggi direi che sono maggiori le possibilità di fare il WEC. Fra tre settimane farò l'ultima gara nel GTWC a Jeddah e poi decideremo tra l'uno o l'altro. Intanto penso che farò Bathurst".