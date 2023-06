Valentino Rossi dà spettacolo a Le Mans: il sorpasso all’ultimo giro è diabolico Dietro la vittoria di Valentino Rossi nella Road to Le Mans c’è una spettacolare manovra compiuta dal Dottore proprio quando ormai nessuno se lo aspettava: una mossa geniale con cui ha sorpreso l’avversario quando mancava soltanto un giro al termine della corsa sul circuito de La Sarthe.

A cura di Michele Mazzeo

Nella seconda gara della Road to Le Mans 2023 Valentino Rossi ha scritto un'altra importante pagina della sua straordinaria carriera. Il Dottore ha infatti conquistato la sua prima vittoria della sua seconda vita sportiva, quella da pilota automobilistico professionista, salendo sul gradino più alto del podio nella classe GT3.

Lo storico successo è arrivato grazie ad una penalità comminata alla vettura che aveva tagliato per prima il traguardo, la Ferrari numero #51 di Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino, ma anche grazie ad una spettacolare manovra compiuta all'ultimo giro dal 44enne di Tavullia che ha dimostrato come ormai anche in auto sia capace di avere quello spunto e quella genialità che solo i campioni hanno.

Quando mancava una sola tornata al termine della gara infatti nel tratto iniziale del lunghissimo circuito de La Sarthe, Valentino Rossi ha rotto gli indugi attaccando la Porsche 911 numero #86 guidata dal danese Anders Fjordbach che in quel momento occupava la seconda posizione. Un attacco che sembra essere stato pianificato nel minimo dettaglio con il Dottore che tra curva 5 e curva 6 ha provato ad inserirsi all'interno per poi sfruttare il cordolo in curva 7 per mettere le ruote della sua BMW M4 davanti e chiudere il sorpasso in prossimità di Curva 8.

Una manovra altamente spettacolare che, oltre ad aver esaltato i commentatori ufficiali della Road to Le Mans, a molti appassionati di motorsport ha fatto tornare in mente alcuni dei sorpassi effettuati da Valentino Rossi rimasti scolpiti nella storia della MotoGP. Sembra dunque che passino gli anni, cambi il mezzo a disposizione, aumentino le ruote, ma la capacità di stupire gli avversari nel momento in cui meno se lo aspettano sia rimasta del tutto immutata.