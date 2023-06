Valentino Rossi trionfa a Le Mans! Il primo successo del Dottore arriva grazie ad una penalità Prima vittoria da pilota automobilistico per Valentino Rossi che si impone in Gara-2 nella Road to Le Mans: un successo storico per il Dottore arrivato dopo la bandiera a scacchi grazie ad una penalità comminata post-gara alla vettura che aveva chiuso la corsa in testa.

A cura di Michele Mazzeo

La prima vittoria non si scorda mai. E anche se ti chiami Valentino Rossi e sei stato uno dei piloti più vincenti della storia della MotoGP, il primo successo ottenuto con le GT3 nella sua seconda vita da pilota automobilistico merita un posto speciale nel palmares del nove volte campione del mondo del Motomondiale. A maggior ragione se questo trionfo arriva su un circuito leggendario come quello de La Sarthe su cui si disputa la mitica 24 Ore di Le Mans.

Il Dottore con la sua BMW M4 numero #46 si è infatti imposto nella classe GT3 in Gara-2 della Road to Le Mans, nota anche come Le Mans Cup. Una vittoria storica per il 44enne di Tavullia che, in coppia con il francese Jerome Policand, è stato tra i grandi protagonisti dell'importante evento che fa da corredo alla 24 Ore di Le Mans del Centenario (che parte sabato 10 giugno alle 16 con le due Ferrari Hypercar ad occupare la prima fila della griglia di partenza).

Valentino Rossi è stato infatti autore di una prestazione favolosa rendendosi anche protagonista di una delle manovre più spettacolari dell'intera gara (il sorpasso strepitoso che gli ha permesso di prendersi il secondo posto a pochi minuti dal termine della corsa). Una vittoria storica che è stata certificata però solo diverso tempo dopo la bandiera a scacchi.

L'equipaggio di Valentino Rossi è stato infatti proclamato vincitore della gara solo dopo l'ufficializzazione della penalità inflitta alla Ferrari numero #51 di Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino. La vettura del Cavallino avrebbe dovuto scontare un drive through trasformatosi poi in secondi di penalità una volta terminata la gara. Penalità dunque decisiva per regalare al Dottore la prima gioia della sua nuova carriera da pilota automobilistico su quella pista, il circuito de La Sarthe, su cui ambisce a correre la 24 Ore di Le Mans (cosa che sembra probabile per l'edizione 2024).