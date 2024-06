video suggerito

Una rarissima Lamborghini è l’auto più cara della storia venduta online: ma l’asta è un mezzo flop Una delle nove Lamborghini Veneno Roadster ha recentemente battuto il record diventando l’auto più cara di sempre venduta su una piattaforma online, nonostante ciò l’asta è stata un mezzo flop dato che le aspettative del venditore e degli esperti che l’avevano valutata sono state ampiamente disattese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Può essere un mezzo flop l'asta in cui si è venduta l'auto più cara di sempre su una piattaforma online? Stando a quanto avvenuto in quella andata in scena sul sito SBX Cars qualche settimana fa, la risposta è sì. Il pezzo principale dell'asta chiusasi lo scorso 9 maggio infatti era una delle nove Lamborghini Veneno Roadster esistenti, precisamente la seconda delle hypercar prodotte dalla casa del Toro che apparteneva ad un membro della famiglia reale dell'Arabia Saudita, che, come previsto, è stata la vettura più pagata con il prezzo finale che si è attestato a 6 milioni di dollari (circa 5,6 milioni di euro al cambio attuale), cioè una cifra da record per quel che riguarda la vendita d'auto online.

Una cifra mai sborsata prima d'ora nella storia delle aste di auto esclusivamente online. Una cifra che, per quanto cospicua, ha però disatteso le aspettative del vecchio proprietario e della casa d'aste online creata dalla famosa youtuber Alex Mary Hirschi nota come Supercar Blondie. Sia VIP Motors, il concessionario di Dubai che da ben 4 anni stava cercando di venderla senza successo, sia gli esperti a cui si era affidata per la stima la casa d'aste avevano valutato la Lamborghini Veneno Roadster color nero satinato con finiture verdi di un valore economico compreso tra gli 8 e i 9,5 milioni di dollari (cioè tra i 7,5 e 9 milioni di euro).

L'esemplare numero 2 dell'Hypercar che monta un motore V12 aspirato da 6,5 litri capace di sprigionare una potenza di 750 CV che le consentono di raggiungere una velocità massima di 355 km/h dunque ha sì attirato l'interesse dei collezionisti più avvezzi alle aste online ma non a tal punto da far sì che qualcuno di essi pagasse la cifra richiesta o comunque si avvicinasse al valore minimo stimato dagli esperti.

Leggi anche Una rara Ferrari abbandonata da 28 anni ritrovata in stato pietoso in un fienile: era invasa da topi

In realtà, inizialmente, le aspettative riguardo al prezzo di vendita erano state ancor più disattese dato che la cifra finale di 6 milioni di dollari si è raggiunta solo dopo un'ulteriore contrattazione tra colui o colei che al momento della chiusura dell'asta aveva effettuato l'offerta più alta e la casa d'aste che in un secondo momento hanno quindi pattuito questa come cifra accettabile per concludere la vendita della rarissima Lamborghini Veneno Roadster che ha finora percorso solo 1.778 km nella sua vita ed è ora comunque entrata nella storia prendendosi il titolo di auto più cara mai venduta su una piattaforma d'aste online.