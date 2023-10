Una Ferrari identica a quella di Alonso sarà in vendita a 30mila euro: ma non può essere guidata Una Ferrari quasi totalmente identica a quella guidata nel 2014 da Fernando Alonso e Kimi Raikkonen è stata creata e sarà messa in vendita all’asta l’8 ottobre.

A cura di Alessio Morra

La passione che i veri appassionati hanno per la Formula 1 è davvero enorme, c'è chi è stoico nel seguire le gare anche in orari assurdi, facendo davvero le ore piccole, c'è chi colleziona qualunque cosa del proprio beniamino o della scuderia per la quale fa il tifo e tra quest'ultimi c'è chi ha la possibilità di acquistare in un'asta una Ferrari replica, una vettura pressoché identica (motore escluso) a quella che hanno guidato nel 2014 Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Una chicca assoluta, un oggetto che in parecchi vorranno, e che tutto sommato non ha un costo spropositato, anche se non è certo alla portata di tutti.

Sul web sono spuntate le immagini di una vettura, precisamente della Ferrari F14T. Quella che guidarono, senza molta fortuna in verità, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Chi l'ha creata e si è messo d'impegno e ha messo a punto una vettura che vista da fuori è esattamente identica a quella Ferrari del 2014.

Il rosso, che non è mai lo stesso sulla Ferrari, è quello. Sono presenti tutti gli adesivi degli sponsor. Manca il motore, che tra l'altro è la parte più costosa delle vere Formula 1. La più grande differenza è relativa alle gomme, che sono un po' più piccole.

Certo, non è tutto esattamente uguale. I braccetti delle sospensioni sono di plastica e non in fibra di carbonio. Mentre il volante è identico, anche se sporge leggermente dall'abitacolo, essendo la posizione di guida leggermente più alta rispetto a quella della monoposto vera.

Ma tutto questo non cancella né toglie l'emozione e il brivido che proverà chi si calerà nell'abitacolo di questa Ferrari 2014 che chi acquisterà potrà utilizzare anche come simulatore. Ebbene sì. Perché questa Ferrari si può comprare per ‘bellezza' o per metterla nel giardino (per chi lo ha) o per piazzarla in casa, ma pure per giocare. Si può montare infatti un monitor davanti al muso della Ferrari replica, che tra pochi giorni sarà messa all'asta da Bonhams.

Non si conosce ancora la base d'asta, ma una prima stima parla di una vendita, a partire dall'8 ottobre, che possa attestarsi su una cifra che dovrebbe agirarsi tra i 30 e i 40 mila euro. Insomma, come diceva una vecchia pubblicità, per molti ma non per tutti. Sicuramente chi l'acquisterà si toglierà un bel sfizio.