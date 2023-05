Un meccanico Red Bull scherza sull’alluvione in Emilia-Romagna: ironia vergognosa a Imola Andy Rush, meccanico Red Bull, risponde con sarcasmo dopo la cancellazione del GP di Imola: le brutte storie postate dopo l’alluvione in Emilia Romagna.

A cura di Ada Cotugno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A causa dell'emergenza maltempo che sta flagellando da giorni l'Emilia Romagna gli organizzatori hanno deciso di cancellare il Gran Premio di F1 di Imola. Per venire in aiuto alla popolazione colpita dall'alluvione diverse scuderie e piloti hanno organizzato raccolte fondi e donazioni e qualche pilota si è anche recato sul posto per aiutare i cittadini a liberare le strade dal fango. Ma il comportamento di uno dei meccanici della Red Bull ha suscitato non poche polemiche tra chi in questi giorni si ritrova alle prese con un evento catastrofico.

Nonostante le scene di disperazione e le notizie che si susseguono su morti e sfollati che hanno perso ogni cosa, Andy Rush ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei video in cui ironizza sulle condizioni della pista di Imola. La regione messa in ginocchio dall'alluvione non ha fermato il meccanico, 27 anni, dal pronunciarsi con sarcasmo attraverso due stories che hanno ovviamente sollevato un grande polverone attorno al suo comportamento.

Il circuito di Imola allagato dopo l’alluvione

Nella prima ha ripreso i suoi compagni della Red Bull, con la quale lavora da circa otto mesi, mentre lasciavano la pista di Imola, resa inagibile dal maltempo. "100% too wet", ossia "Troppo bagnato", ha aggiunto ironicamente mentre posava una mano sull'asfalto ormai quasi asciutto. Secondo Rush la corsa si sarebbe potuta disputare, dato che le condizioni della pista lo avrebbero consentito: un'idea che ovviamente non tiene conto dell'emergenza che sta vivendo tutta l'Emilia Romagna, una situazione in cui giustamente lo sport passa in secondo piano.

Non contento il meccanico ha postato un'altra storia in cui continua a ironizzare, questa volta sul servizio offerto dall'aeroporto di Bologna. Nelle immagini Rush indica una faccina sorridente (di quelle che si utilizzano per valutare e lasciare una recensione per l'esperienza vissuta) allegando anche la foto del comunicato ufficiale del rinvio del Gran Premio con intento ovviamente polemico.

Un ennesimo schiaffo a tutto il territorio, impegnato per provare a rialzarsi dopo il tremendo alluvione che ha travolto diverse città. Il pilota è stato bersagliato sui social e alla fine ha cancellato le storie incriminate prima di rendere privato il suo profilo Instagram. L'ironia fatta con leggerezza in un momento così drammatico potrebbe portare per lui serie conseguenze da parte della Red Bull.