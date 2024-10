video suggerito

Un meccanico Ferrari vola per terra all’uscita dei box, la reazione di Leclerc fa ridere tutti Durante le Fp3 del GP Messico c’è stato un momento molto particolare nei box della Ferrari. Perché nel momento in cui Leclerc stava per uscire dai box il suo capo meccanico è caduto, una capriola rapida che ha prodotto un momento di ilarità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un momento di grande ilarità si è vissuto durante le Prove Libere 3 del Gran Premio del Messico. Mentre Charles Leclerc stava per uscire dal suo box uno dei meccanici della Ferrari mentre camminava all'indietro è caduto, ha fatto una capriola e si è rialzato. Leclerc ha visto tutto, si è fermato, si è sincerato ed ha preso la via della pista, e in un team radio ha scherzato con grande simpatia.

Il capo meccanico di Leclerc fa una capriola

Durante le Fp3 non si scherza, anche se non c'è nulla in palio. La Ferrari in Messico lotterà per pole e vittorie. C'è tensione, c'è voglia di provare a rincorrere ilsogno del Mondiale Costruttori.A 23 minuti dal termine Leclerc doveva riprendere la via della pista per provare a migliorare la propria prestazione e prima di uscire dal box ha avuto l'ok del meccanico addetto a quel ruolo. L'ok lo riceve, ma il meccanico, che si chiama Alessandro Fusaro, che camminando all'indietro ha fatto una capriola. Il capo meccanico di Leclerc si rialza con un balzo rapidissimo, atleta vero pure lui.

La battuta divertente del pilota Ferrari

Nessun problema per Fusaro che si rialza e fa segno a Leclerc di uscire. Il pilota monegasco quella scena l'ha vista da spettatore privilegiato, letteralmente in prima fila, quella che vorrebbe per il Gp del Messico. E quella scena scatena Leclerc che d'istinto nel team radio vedendo Fusaro a terra dice: "Bella questa". Quelle parole fanno sorridere tutto il box della Ferrari, chi prima e chi dopo ha ascoltato è scoppiato a ridere. L'ambiente è sereno, si sorride, e si sa che quando è così ci sono solo benefici. La Ferrari, anche così, insegue i propri obiettivi, in questa e anche nella prossima stagione.