Tragedia per il presidente della FIA: il figlio di Ben Sulayem è morto in un incidente stradale Il giovane figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, è morto in seguito ad un tragico incidente automobilistico a Dubai: Saif Muhammad bin Salim aveva 29 anni ed era stato pilota di Formula 4.

A cura di Michele Mazzeo

Gravissimo lutto per il presidente della FIA Mohammed Bin Sulayem. Il giovane figlio Saif Muhammad bin Salim Al-Falasi è morto in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente automobilistico che ha coinvolto diverse autovetture di cui è stato vittima lo scorso martedì a Dubai. A dare conferma della scomparsa del 29enne è stata l'Emirates Motorsports Organizzation (EMSO), cioè la Federazione degli Emirati Arabi Uniti, con un messaggio di cordoglio nei confronti del padre che è a capo dell'ente di governo del motorsport mondiale:

"EMSO esprime le sue più sentite condoglianze al presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem per la perdita del figlio Saif Ben Sulayem" si legge infatti nella nota diramata dalla Federazione emiratina che di fatto conferma la notizia del decesso, annunciata da diversi quotidiani di Dubai, ma per cui non è arrivata nessuna nota né da parte della famiglia, né dalla FIA né dalla Formula 1.

Il giovane, morto all'età di 29 anni, aveva seguito le orme del padre. Anche lui era stato difatti un pilota gareggiando anche nel campionato di Formula 4 del suo Paese per due stagioni (2016 e 2017) disputando un totale di otto gare e ottenendo come miglior risultato un settimo posto. Al termine della stagione 2017, seppur ancora giovanissimo, aveva deciso di appendere il casco al chiodo. Ma non per questo aveva abbandonato la sua passione, condivisa con il papà, Mohammed Ben Sulayem, per le auto e le corse automobilistiche. Ed infatti dal 2021, cioè da quando il padre è stato eletto presidente della FIA subentrando a Jean Todt, lo ha spesso accompagnato durante gli eventi ed è diventato una presenza fissa nel paddock della Formula 1 soprattutto nelle gare che si disputano nella penisola arabica ed in particolare in quella conclusiva di Abu Dhabi.