Tra Verstappen e Hamilton, Vettel sceglie pensando a Schumacher: “Ascolto il mio cuore” Sebastian Vettel ha espresso la sua preferenza in vista del duello tra Hamilton e Verstappen che nel Gran Premio di Abu Dhabi si giocheranno il titolo mondiale.

A cura di Marco Beltrami

Max Verstappen o Lewis Hamilton? Lewis Hamilton o Max Verstappen? L'asfalto del circuito di Yas Marina nel Gran Premio di Abu Dhabi sarà incandescente. In palio c'è il titolo di campione del mondo della Formula 1, con un epilogo che si preannuncia degno di una stagione ricca di emozioni, situazioni al limite e colpi di scena. Un ruolo decisivo in questo ultimo atto potrebbe essere quello degli altri piloti, che sono già stati avvertiti dalla direzione di gara e minacciati di provvedimenti e sanzioni esemplari (come per i due leader della classifica iridata) in caso di manovre "sospette" che potrebbero avvantaggiare il britannico o l'olandese. Nulla vieta però ai protagonisti del Circus di dire la propria sul duello, e magari anche schierarsi.

È quello che ha fatto per esempio uno dei piloti più blasonati in gara, ovvero Sebastian Vettel vincitore per 4 volte del titolo mondiale con quella Red Bull che spera di tornare a trionfare con Verstappen. L'ex ferrarista, attualmente all'Aston Martin ha un motivo speciale per preferire un successo di Max Verstappen a quello del già campione in carica Lewis Hamilton. Se infatti il pilota della Mercedes dovesse vincere il titolo iridato salirebbe a quota 8 campionati del mondo vinti, staccando Michael Schumacher fermatosi nella sua leggendaria carriera a quota 7.

A tal proposito Vettel nel suo ultimo intervento davanti ai microfoni ha dichiarato: "Per il titolo dico Verstappen con il cuore perché non voglio che il record di mondiali di Michael Schumacher venga battuto. Michael è il mio eroe. Per questo motivo, probabilmente non voglio che Lewis vinca". Quello che è certo è che a prescindere da come andrà a finire, anche se Hamilton alla fine dovesse spuntarla, le gerarchie resterebbero immutate per Vettel: "La verità è che entrambi lo meritano. In un certo senso, sarei felice se il record di Michael fosse ancora valido, ma anche se Lewis vincesse, per me Michael è ancora il più grande. Lewis può vincere un altro, altri due, altri tre, altri cinque campionati, non cambia nulla per me, e vado d’accordo con Lewis, quindi probabilmente l’istinto dice che voglio che Max vinca solo per mantenere vivo il record di Michael".

D'altro canto però se Verstappen trionfasse ad Abu Dhabi, Vettel perderebbe l'esclusiva di pilota della Red Bull vincitore di un Mondiale. Questo però è un fattore che non interessa al classe 1987: "Che vinca il migliore. Non mi interessa. La squadra è cambiata molto. Alcune persone se ne sono andate molto tempo fa come me, altre sono ancora lì quindi sarebbe bello anche vederle vincere. Per i costruttori, ovviamente, è stata un po’ più dura in termini di punti persi dopo l’ultima gara, ma sarei felice se vincessero il campionato perché ho bei ricordi. Ma come ho detto, dal punto di vista dei piloti, lo meritano entrambi. Dal punto di vista della squadra, sono più vicino alla Red Bull che alla Mercedes e sarebbe bello se ottenessero un altro campionato, quindi il mio record non è elencato da nessuna parte".