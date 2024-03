Toto Wolff non vuole solo Verstappen, pretende di saccheggiare la Red Bull: i nomi Toto Wolff cerca di sfruttare i problemi interni della Red Bull, nati con il caso Horner, di ingaggiare Max Verstappen per il 2026, ma pure Newey e Marko. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In Formula 1 c'è fermento. Non in pista. Perché Verstappen ha vinto le prime due gare e la Red Bull ha fatto due doppiette. Magari non sarà un assolo clamoroso come quello dell'anno scorso, ma il Mondiale è già segnato. Fuori dalla pista è accaduto di tutto. Hamilton alla Ferrari, annunciato con un anno d'anticipo, inchiesta sul presidente FIA Ben Sulayem e su tutti il caso Horner, che nonostante sia stato assolto non sembra saldissimo nel ruolo di team principal della Red Bull, che potrebbe perdere diverse stelle nel prossimo futuro. Toto Wolff è sul fiume, attende e tenta soprattutto Verstappen.

Tra Wolff e Horner non corre buon sangue, per usare un eufemismo. I loro rapporti sono pessimi da anni e anche dopo l'assoluzione dall'accusa di comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente del team, il numero uno della Mercedes ha usato parole durissime. Ora, giocandosela sempre a viso aperto, Wolff stuzzica la Red Bull e non nega l'interesse per Max Verstappen, che apertamente giudica il miglior pilota in circolazione.

Wolff sa bene che il caos regna in casa Red Bull e in una situazione così delicata la spaccatura pare a un passo. Horner è diventato divisivo, e nel monolitico team austriaco potrebbe, presto, cambiare qualcosa, e potrebbe esserci un effetto domino. Verstappen è il sogno della Mercedes per il 2026: "Dico solo che se Horner resta alla Red Bull, si aprono scenari interessanti. Tutto dipende dalla sua persona. Leggo solo dai media quello che accade. Prendere Verstappen? Ogni team vorrebbe Max, perché è il pilota più forte. Ma il miglior pilota cercherà sempre la miglior macchina e dunque dobbiamo rendere la nostra vettura performante. Solo così potremo diventare una reale alternativa per Max".

Quindi non serve solo Verstappen. Per convincere l'olandese servirebbe ingaggiare anche Adrian Newey, che per molti è in rotta con Horner ma che in realtà è sempre al fianco dell'inglese. Newey potrebbe decidere in ogni caso di salutare. La Ferrari valuta, la Mercedes pure come ha detto Wolff: "Tutto è sempre possibile in questa folle giostra, quindi non escluderei nulla".

L'obiettivo primario è vincere, quello secondario è provare a prendere SuperMax. Per questo l'ascia di guerra Wolff l'ha cancellata e lancia messaggi pure a Helmut Marko, che diventa a 80 anni uomo mercato: "Tutto dipende da Max e dalle sue prospettive. Non conosco abbastanza la dinamica tra i due per poter giudicare quanto Marko sia importante per Max”, e su papà Verstappen, prima rivale e oggi invece clamorosamente alleato: “Io e Jos siamo nati nello stesso anno e abbiamo un buon rapporto da anni”.

