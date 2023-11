Terremoto in MotoGP, un team cacciato dal Mondiale: “Obbligati a questa decisione drastica” Improvviso terremoto in MotoGP, il team RNF è stato escluso dal Mondiale con effetto immediato per ripetute infrazioni e violazioni che hanno leso l’immagine pubblica del Motomondiale. Ora si cerca una nuova squadra satellite per l’Aprilia.

Una clamorosa decisione presa di concerto da FIM, IRTA e Dorna scuote improvvisamente il paddock della MotoGP. All'indomani dell'ultima gara del Mondiale 2023 è infatti arrivata la comunicazione di una drastica scelta fatta dalla ‘Selection Committee' del Motomondiale che ha escluso dal prossimo campionato il team satellite dell'Aprilia, CryptoDATA RNF, con effetto immediato.

"Il Comitato di Selezione MotoGP, composto da membri di FIM, IRTA e Dorna Sports, ha deciso di non selezionare il CryptoDATA RNF MotoGP Team per la stagione 2024. Ripetute infrazioni e violazioni del Contratto di Partecipazione che ledono l'immagine pubblica della MotoGP hanno obbligato a questa decisione" si legge infatti nella nota diramata dalla MotoGP tramite i propri canali ufficiali.

Adesso dunque la MotoGP selezionerà un nuovo team indipendente, che utilizzi le moto Aprilia, per prendere parte alla classe regina del Motomondiale della prossima stagione: "Il comitato di selezione esaminerà le richieste per un nuovo team indipendente, che utilizzi macchine Aprilia, per unirsi alla griglia della classe MotoGP per il 2024. Maggiori informazioni su questo argomento seguiranno a tempo debito" chiosa difatti la comunicazione ufficiale fatta dalla MotoGP.

Ancora da capire ciò che succederà negli imminenti test che si svolgeranno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia martedì 28 novembre e ciò che invece accadrà ai piloti, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, che avrebbero dovuto correre con il team satellite dell'Aprilia nella prossima MotoGP.

La Dorna non ha ancora fornito nel dettaglio i motivi di questa drastica decisione, ma ciò fa pensare che i problemi finanziari della squadra di cui si è parlato nei giorni scorsi (e smentiti ufficialmente dalla squadra fondata da Razlan Razali) fossero in realtà corrispondenti al vero. Di certo, al momento, c'è che il team RNF non si aspettava questa improvvisa esclusione dal Mondiale della MotoGP dato che, alcune ore prima dell'ufficialità dell'estromissione dalla griglia nel prossimo campionato, aveva annunciato una "partnership strategica" con Untold Universe.

