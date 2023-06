Svelato il mistero del casco di Leclerc a Montreal dopo un’accesa discussione con Jacques Villeneuve Nel corso del weekend del GP del Canada della Formula 1 2023 si è creato un vero e proprio mistero sul casco speciale di Charles Leclerc in omaggio al compianto Gilles Villeneuve: il monegasco della Ferrari, dopo un accesa discussione nel paddock di Montreal con il figlio del leggendario driver canadese Jacques, si è dovuto scusare con la famiglia Villeneuve che solo prima delle qualifiche ha dato il proprio benestare affinché potesse indossare quel casco.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del Gran Premio del Canada della Formula 1 2023 non ha fin qui riservato grandi soddisfazioni al pilota della Ferrari Charles Leclerc che, dopo la deludente prestazione nelle qualifiche culminate con la clamorosa eliminazione in Q2, ha mostrato del nervosismo rivolgendo pesanti accuse, prima in un team radio e poi nelle interviste in TV, al muretto del Cavallino per le decisioni prese durante la qualifica. Il parziale dietrofront arrivato con le scuse pubbliche rivolte al team principal Frederic Vasseur ha acquietato un po' gli animi in vista della gara che, in virtù della penalizzazione rimediata dal compagno di squadra Carlos Sainz, lo vede scattare dalla decima casella della griglia di partenza. Un retroscena svelato poche ore prima dell'inizio della corsa sul tracciato di Montreal ha però rivelato come, quello andato in scena durante e dopo le qualifiche, non sia stato l'unico episodio controverso di questo weekend canadese della F1 per il 25enne di Monte Carlo.

All'arrivo in Canada infatti Charles Leclerc aveva presentato ufficialmente il casco che avrebbe indossato per l'intero fine settimana: si trattava di un omaggio al compianto pilota della Ferrari Gilles Villeneuve a cui è intitolato anche il circuito di Montreal su cui si disputa il GP del Canada. Nelle prime sessioni di prove libere però il monegasco è sceso in pista con il suo tradizionale casco bianco e rosso creando un vero e proprio mistero sul perché non avesse indossato quello rosso e nero in omaggio all'indimenticato pilota canadese che è poi rispuntato solo nel corso delle qualifiche del sabato.

A svelare l'arcano è stato Jacques Villeneuve, figlio del compianto Gilles. Il campione del mondo della Formula 1 1997 ha difatti rivelato che la sua famiglia, nello specifico la sorella Melanie e la mamma Joan, è rimasta spiazzata dal fatto che il monegasco non l'avesse consultata in anticipo riguardo l'intenzione di fare questo impattante omaggio al loro congiunto. "Quando sono arrivato in pista mi ha chiamato mia sorella Melanie ed era arrabbiata. Aveva visto il casco di Charles e nessuno ci aveva comunicato nulla al riguardo. Tutta la famiglia è stata colta di sorpresa, nessuno ci aveva informato di questo omaggio" ha difatti raccontato il figlio del leggendario Gilles Villeneuve riguardo a ciò che è successo venerdì sul tracciato di Montreal.

Dopo aver appreso di quanto era accaduto, Jacques Villeneuve ha avuto un ‘accesa discussione con Charles Leclerc che si è ampiamente scusato per il suo comportamento: "Ho quindi inviato un messaggio a Charles, che mi ha subito chiamato. Abbiamo avuto una conversazione molto calorosa e si è scusato abbondantemente per le sue azioni" ha infatti aggiunto il canadese prima di rivelare cosa si sono detti con il monegasco. "Gli ho assicurato che sono molto toccato dal suo gesto e non ho problemi con lui anche se anch'io avrei preferito che ci avesse chiamato prima del weekend di gara, ma gli ho anche detto che dovrebbe assolutamente mettersi in contatto con mia sorella, perché lei si prende cura della reputazione di mio padre. Gli ho anche suggerito di invitare mia sorella e mia madre in pista per placare ogni preoccupazione" ha quindi svelato il campione F1 del '97.

Ed è stato proprio il suggerimento dato da Jacques Villeneuve a mettere fine alla controversia con la famiglia Villeneuve riguardo all'omaggio che Charles Leclerc voleva fare a Gilles Villeneuve nel GP che si disputata sul circuito a lui intitolato. Dopo le prime sessioni di prove libere sul tracciato di Montreal è andato in scena un incontro tra il pilota della Ferrari e Joann e Melanie Villeneuve che hanno accettato le scuse da parte del driver di Monte Carlo e hanno dato il proprio benestare affinché indossasse il casco con la livrea resa iconica dal loro caro per le qualifiche e la gara del GP del Canada della Formula 1 2023.