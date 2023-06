Leclerc interrompe l’intervista di Vasseur in diretta, vuole dire qualcosa: ha esagerato Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, viene interrotto durante l’intervista in diretta dall’incursione di Charles Leclerc. Il pilota della Rossa, dopo la sfogo precedente per gli errori fatti dal team sulla strategia di gomme, prova a ritrattare cercando di mettere una pezza a quanto dichiarato poco prima.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Ti sei rasserenato?". È andata più o meno in questo modo quanto Charles Leclerc ha visto Frédéric Vasseur, Team Principal e General Manager della Ferrari, sottoporsi alle interviste post qualifica al Gp Canada di Formula 1. A Montreal la Rossa del pilota monegasco ha fatto ancora cilecca e mai come in questo caso Leclerc si è scagliato contro il team e la scuderia. Scelta di strategia sbagliate, soprattutto sulle gomme, e quella sensazione di non essere ascoltato anche quando aveva palesemente ragione. L'ha detto Leclerc, senza peli sulla linga, nell'intervista post gara rilasciata a Sky Sport:

"Non era difficile leggere la situazione in Q2, la pista si stava asciugando velocemente, lo dicevo agli ingegneri che dovevamo montare le gomme da asciutto, si vedeva già nel giro di lancio – ha spiegato – Non so perché siamo rimasti sulle gomme intermedie quando la pista era asciutta, mentre poi abbiamo montato le slick quando ha ricominciato a piovere. Purtroppo non è la prima volta che succede con la squadra, e non capisco perché". Parole durissime che hanno alimentato ancora una volta dubbi sul rapporto del pilota francese con la Ferrari. Nonostante tutto, Leclerc a Montreal capisce che forse era andato un po' oltre e prova a ritrattare proprio sfruttando l'intervista a Vasseur, sempre a Sky: "Forse ho sbagliato anche io…"

Leclerc fa un passo indietro e forse si rende conto di aver sbagliato, di essere stato troppo duro. La rabbia per non essere riuscito ad andare oltre l'undicesima posizione lo mette nella condizione di dover cambiare ogni strategia provando la rimonta in un tracciato che comunque consente sorpassi. "Ti sei rasserenato?" gli chiede Federica Masolin in diretta. Già, perché la giornalista Sky resta spiazzata quando nel corso dell'intervista a Vaisseur viene interrotta proprio dall'incursione in diretta da parte di Leclerc: "Sì dai dopo la qualifica c'è l'adrenalina, la voglia di far bene – ha provato a spiegare il monegasco – Non è stato facile ma alla fine anche io non ho fatto un grande lavoro, non c'è lo fatta io rispetto agli altri".

A quel punto Leclerc si rivolge al suo Team principal: "Sicuramente parleremo insieme per migliorare perché non è una giornata bella ma forse mi sono lasciato un po' andare perché c'è tanta passione e voglia di far bene e oggi non è andata come volevamo tutti". A quel punto il clima si distende e con esso anche Leclerc che però si dice pronto alla rimonta e sfruttando una domanda sul suo nuovo casco risponde: "Il casco è bello, peccato che partirà undicesimo domani, io darò tutto e sperò che torneremo davanti".