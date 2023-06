Qualifiche F1 GP Canada oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista per il GP Canada a Montreal: si riparte dalla vittoria di Verstappen che si è imposto davanti a Hamilton e Russell a Barcellona. Ferrari chiamata alla rimonta, Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 tenutesi ieri. Bottas il più veloce nelle Fp1 durate ‘tecnicamente' appena sei minuti. Hamilton il migliore nelle Fp2, ma molto bene anche le Ferrari, che in Canada hanno reali speranze. Le Fp3 iniziano alle ore 18.30, mentre alle 22.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro su TV8 in differita alle 23:30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

