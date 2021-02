La Ducati ha presentato le moto con cui Pecco Bagnaia e Jack Miller disputeranno il campionato Mondiale 2021 della MotoGP. Svelata dunque la nuova livrea della GP20 con cui i nuovi piloti della squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale correranno nella prossima stagione. L'iconico colore rosso Ducati torna a predominare sulle livree delle due moto.

Non si tratta però dell'unica novità annunciata dalla Ducati durante la presentazione online delle nuove moto. Prima che venisse svelata la nuova livrea infatti l'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali ha annunciato che Lenovo sarà lo sponsor principale del team e che la squadra sarà iscritta al campionato della classe regina del Motomondiale con il nome Ducati Lenovo Team.

Per vedere in pista la nuova Ducati bisognerà attendere il prossimo 5 marzo quando in Qatar vi sarà la prima giornata di test ufficiali della MotoGP riservata ai debuttanti e collaudatori alla quale parteciperà anche il tester Ducati Michele Pirro. Nei due giorni successivi (6 e 7 marzo) a debuttare sulle nuove moto saranno invece Jack Miller e Pecco Bagnaia che scenderanno finalmente in pista con il loro nuovo team al Losail International Circuit per i primi due giorni di test ufficiali per il 2021 (e si ripeteranno sempre sul circuito qatariota nell'altre sessione di test in programma dal 10 al 12 marzo). Il circuito di Doha sarà anche il teatro nel quale i nuovi piloti e la nuova Ducati faranno il loro vero esordio nella classe regina del Motomondiale dato che i primi due Gran Premi dell'anno si terranno dal 26 al 28 marzo e dal 2 al 4 aprile proprio a in Qatar.