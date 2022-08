Stop alla vendita di auto a benzina, c’è la data: la rivoluzione elettrica parte dagli USA In California dal 2035 gli automobilisti potranno acquistare solo modelli elettrici. Lo ha sancito, per la necessità di affrontare il cambiamento climatico e ridurre anche l’inquinamento atmosferico, il California Air Resources Board (Carb)

A cura di Marco Beltrami

Il cambiamento climatico impone riflessioni importanti e vere e proprie rivoluzioni anche per il mondo delle quattro ruote. Quanto sta succedendo e succederà oltreoceano fa riflettere e potrebbe essere il preludio a situazioni simili, anche in Europa. La California ha deciso di lanciare una vera e propria crociata contro le auto a benzina, con regole severissime: l’obiettivo è quello di far sì che dal 2035 si possano acquistare solo vetture elettriche.

Le indiscrezioni delle scorse settimane dunque sono state confermate, con lo stato occidentale degli Stati Uniti che potrebbe essere un vero e proprio pioniere nell’ambito del “green”. L’ente regolatore delle emissioni, il California Air Resources Board (Carb) ha deciso dunque di approvare linee guida studiate per ridurre l’inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sul clima. L’obiettivo dunque è quello che nel 2035 tutte le nuove auto e autocarri leggeri debbano essere veicoli a emissioni zero.

ricarica elettrica

Una situazione davvero rivoluzionaria e un progetto ambizioso, che prevede non un cambiamento drastico. Infatti l’obiettivo del Carb è quello di procedere a tappe intemedie: il mandato infatti obbliga le case automobilistiche ad eliminare gradualmente le auto a benzina e diesel, i veicoli utilitari sportivi, i minivan e i pick-up. Il tutto favore di versioni più pulite alimentate da batterie o celle a combustibile. Un progetto ambizioso con Lauren Sanchez, consulente per il clima del governatore Gavin Newsom, che ne ha parlato così: "un grande giorno non solo per la California ma per il mondo intero". Non bisogna dimenticare che la California è il maggiore mercato automobilistico americano e spesso e volentieri in passato le scelte di questo stato sono state seguite anche in altri Paesi limitrofi e non.

Nel caso in cui le case automobilistiche non dovessero rispettare i parametri potrebbero andare incontro a multe salate: 20mila dollari per ogni esemplare non considerato conforme. Al momento c’è stato un importante incremento per quanto riguarda la vendita di veicoli elettrici, si è passati dal 2% del 2012 al 7% del 2018, fino al 16% attuale in California.