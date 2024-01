Steiner liquidato dalla Haas con una telefonata a Natale: “Non ho potuto nemmeno salutare il team” Gunther Steiner rivela i retroscena riguardo al suo mancato rinnovo con la Haas alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024, la comunicazione è arrivata con una telefonata subito dopo Natale: “Fa male non aver potuto nemmeno salutare e ringraziare i membri del team” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La notizia del mancato rinnovo di contratto di Gunther Steiner con la Haas alla vigilia del Mondiale 2024 si è abbattuta come uno tsunami sul paddock della Formula 1 che perde uno dei suoi personaggi più in vista. Una notizia arrivata all'improvviso che ha spiazzato quello che per 10 anni è stato il team principal della scuderia statunitense (che sarà ora sostituito dall'ex capo degli ingegneri Ayao Komatsu) anche per le modalità con cui gli è stata comunicata.

A rivelare il brusco modo in cui è stato liquidato dal team americano è stato lo stesso Gunther Steiner che, dopo l'iniziale silenzio, ha detto la sua a riguardo in occasione dell'Autosport International Show 2024 andato in scena a Birmingham, in Inghilterra, lo scorso weekend svelando tempistiche e circostanze in cui ha ricevuto la comunicazione dal patron Gene Haas della decisione di non rinnovargli il contratto in scadenza lo scorso 31 dicembre:

"Me lo ha comunicato con una telefonata tra Natale e Capodanno. Gene mi ha chiamato e mi ha detto che non voleva prolungare il mio contratto che scadeva a fine stagione e così è stato – ha infatti rivelato il 58enne altoatesino –. Non so se mi abbia sorpreso. In qualche modo però è sempre una sorpresa, ma alla fine lui è il proprietario della squadra quindi può fare quello che vuole e spetta a lui la decisione" ha difatti aggiunto Gunther Steiner raccontando il momento in cui ha appreso di non essere stato confermato come team principal della squadra statunitense per il Mondiale di Formula 1 2024.

Qualche rimpianto però, soprattutto per tempistiche e modalità della decisione presa da Gene Haas, Steiner lo ha: "Non ho avuto l'opportunità di ringraziare alcune persone quando ho lasciato la Haas F1. Voglio ringraziare tutti i membri del team che non ho potuto salutare adeguatamente quando me ne sono andato, quindi lo farò in questo modo. Fa male non averli potuti nemmeno salutare, ma tutti loro mi conoscono e sanno che apprezzo quello che hanno fatto. Anche se è sempre meglio dirglielo direttamente. Sarebbe stato bello potergli dire: ‘Ehi ragazzi, grazie per quello che avete fatto per la squadra'" ha difatti chiosato Gunther Steiner evidentemente deluso per la tempistica scelta per comunicargli la fine della sua lunga esperienza alla Haas F1 della quale è stato team principal fin dalla nascita avvenuta nel 2014 (l'ingresso in Formula 1 è arrivato invece nel 2016).

