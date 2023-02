Soltanto 499 persone al mondo possiedono una Ferrari Monza SP2: ne conoscete più di una L’esclusiva Ferrari Monza SP2 è stata prodotta in soli 499 esemplari venduti solo ad una ristretta cerchia di clienti VIP selezionati dalla casa di Maranello: ecco i volti noti che possono vantare di possedere in garage questo gioiello del Cavallino Rampante.

A cura di Michele Mazzeo

Non tutti possono avere una Ferrari. E non è solo una questione di soldi. Se si tratta di un modello prodotto in edizione limitata infatti sono pochissimi coloro che possono rientrare tra i fortunati. È questo il caso della Ferrari Monza SP2 (la biposto) prodotta dalla casa di Maranello in soli 499 esemplari che si rifà alle prime barchette da competizione (la 750 Monza e la 860 Monza) create dal Cavallino Rampante. Le vetture limited edition sono state vendute, ancor prima della loro produzione, unicamente a clienti selezionati dalla stessa Ferrari.

Esclusi ovviamente coloro che sono inseriti nella blacklist del costruttore modenese (nella quale da ultimo figura anche la popstar Justin Bieber), sono stati comunque pochissimi coloro che hanno avuto l'opportunità di mettere nel proprio garage la biposto che ha inaugurato la serie "Icona" e che possiede un motore V12 aspirato da 810 CV che supera i 300 km/h per quel che riguarda la velocità di punta. E a scegliere questi 499 fortunati è stata proprio la stessa casa di Maranello e lo ha fatto pescando nella ristretta cerchia dei suoi clienti VIP.

Non tutti i proprietari delle 499 Ferrari Monza SP2 esistenti nel mondo sono noti, per cui fare una lista completa di chi può vantare un tale gioiellino da collezione nel proprio parco macchine è praticamente impossibile. Tra questi ci sono però diversi personaggi pubblici che hanno fatto pubblicamente sfoggio di questa esclusiva vettura del Cavallino Rampante confermando così di far parte di quei privilegiati scelti dalla casa di Maranello per poterla acquistare. Questi ultimi hanno sborsato infatti da 1,6 milioni di euro (prezzo base) a oltre 2 milioni di euro (per chi ha voluto personalizzarla) per accaparrarsi una delle macchine più esclusive prodotte negli ultimi anni dalla Ferrari.

Tra i volti noti che posseggono una delle 499 Ferrari Monza SP2 ci sono difatti il campione del mondo della Formula 1 Max Verstappen (beccato di recente ad acquistare una SF90 stradale con Assetto Fiorano), il giovane driver e collezionista americano Stirling Fairman, lo chef stella della TV Gordon Ramsay, il calciatore svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic (che se la è regalata in occasione del suo 500° gol della carriera), lo sceicco Ahmad Duaij Jaber Al Sabah del Kuwait, il rapper statunitense Swizz Beatz, l'imprenditore e pilota slovacco Marian Sufliarsky, il fondatore della casa di moda PrettyLittleThing Umar Kammani, il costruttore australiano e noto collezionista di Ferrari Tony Defelice e uno degli eredi del fondatore di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio. Ma questi sono soltanto 10 dei quasi cinquecento fortunati che possono sfoggiare questa vettura esclusiva prodotta dal Cavallino Rampante nel 2018 solo per i suoi clienti VIP.