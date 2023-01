Max Verstappen scoperto al volante di una Ferrari a Monte Carlo: passanti increduli Il pilota della Red Bull Max Verstappen beccato a comprare una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano in un concessionario di Monte-Carlo: il video scatena i tifosi della scuderia F1 di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

Vedere quello che, al via del Mondiale di Formula 1 2023, si presenta come il grande rivale delle Ferrari, a bordo di una vettura della casa di Maranello fa sempre un certo effetto. Ed è per questo che le immagini rubate che immortalano il pilota Red Bull Max Verstappen felice come un bambino nel vedere e provare una supercar del Cavallino Rampante sono diventate immediatamente virali sui social network.

Nel video girato da alcuni passanti fuori dalla vetrina di un rivenditore ufficiale della casa automobilistica italiana di Monte-Carlo (dove il due volte campione del mondo F1 risiede da anni) il driver olandese viene infatti beccato mentre sta per vedere il suo ultimo acquisto: la sua espressione mista tra stupore e gioia nel momento in cui viene tolto il velo alla Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano di colore rosso fuoco e quella che ha quando si siede sul sedile del guidatore per provarla (oltre che a suscitare inevitabilmente ironia per il fatto che si vede il venditore spiegare al campionissimo di Formula 1 come guidare la vettura) svela difatti quanto nemmeno quello che, in questo momento, è il rivale sportivo numero uno della casa di Maranello riesca ad essere indifferente al fascino delle vetture del Cavallino Rampante.

In realtà però non è la prima volta che Max Verstappen compra una Ferrari stradale dato che, secondo fonti ben informate, nel suo garage l'olandese della Red Bull avrebbe anche una Ferrari Monza SP2 e una Ferrari 488 Pista. Certo, la rossa acquistata oggi dal pilota, alla luce della rivalità sportiva con la scuderia di Maranello nel campionato di Formula 1, fa di certo più effetto (come dimostra l'urlo di sorpresa di chi stava girando il video nel momento in cui ha capito che il cliente era Max Verstappen). Anche alla luce della macchina scelta.

Come in molti hanno evidenziato sui social network infatti l'olandese ha scelto di acquistare una SF90 stradale, ossia la vettura ispirata all'omonima monoposto con cui Leclerc e Vettel corsero nel Mondiale 2019, cioè quella monoposto che ha dato il la alla rivalità tra Verstappen e la Ferrari. Dopo il GP degli Stati Uniti di quell'anno infatti al driver oranje venne chiesto cosa pensava della performance scadente offerta dalla SF90 in quel weekend di gara e la sua risposta fece infuriare tifosi e addetti ai lavori del Cavallino Rampante: "Questo è quello che succede quando smetti di barare" rispose difatti il pilota della Red Bull scatenando l'ira dei sostenitori della rossa.