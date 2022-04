Sergio Perez si schiera contro Domenicali, minaccia di lasciare la Formula 1: “Ho dei figli piccoli” Il pilota della Red Bull Sergio Perez minaccia di lasciare per sempre la Formula 1 qualora i piani per il futuro del calendario del Circus di Liberty Media e del Ceo Stefano Domenicali dovessero divenire realtà.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 è in espansione: il seguito di appassionati in tutto il mondo è in costante aumento e il più prestigioso campionato automobilistico a ruote scoperte sta vivendo un periodo d'oro per quel che riguarda la popolarità. L'idea di Liberty Media, patron del Circus, e del Ceo Stefano Domenicali è quella di sfruttare al massimo questo momento ampliando il bacino d'utenza e anche il numero di gare stagionali da dare in pasto al sempre più numeroso pubblico. Con l'italiano che si è spinto addirittura ad ipotizzare che si potrà arrivare ad avere fino a 30 gran premi in un anno (cosa che certamente non potrà avvenire fino al 2026 dato il limite massimo di 24 gare in una singola stagione previsto dal Patto della Concordia attualmente in vigore e con scadenza nel 2025).

Non tutti i protagonisti del Circus però hanno accolto con grande entusiasmo i piani futuri svelati dal Ceo della Formula 1. Tra questi anche diversi piloti con Sergio Perez che ha espresso la posizione più netta minacciando anche l'addio alla F1 qualora si decidesse di allargare ancora di più il già fitto calendario stagionale (che le 2022 prevede ben 23 tappe e che nel 2023 potrebbe prevederne 24 dopo l'annuncio dell'ingresso del GP di Las Vegas).

Il messicano della Red Bull, reduce dal podio conquistato nell'ultimo GP di Imola, nel corso di una recente intervista rilasciata alla testata The Athletic ha difatti ammesso che già adesso, con la moglie in attesa del terzo figlio, soffre per i tanti impegni cui deve far fronte nel corso di una stagione: "Abbiamo così tante gare, abbiamo test al simulatore prima di ogni gara e abbiamo molti eventi con i partner. Fondamentalmente, non abbiamo più tempo per noi stessi e le nostre famiglie" ha infatti detto il 32enne a riguardo.

Netta la sua posizione qualora il piano pensato da Liberty Media e dal Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali di allargare ancora di più il calendario dovesse diventare realtà: "Io ho due bambini piccoli. Se il calendario dovesse continuare a crescere di sicuro io non vi prenderò più parte" ha difatti chiosato il pilota della Red Bull entrando in netto contrasto con i vertici della F1.