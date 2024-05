video suggerito

Sargeant devastato a Miami dopo l’incidente: la strana richiesta al muretto della Williams Logan Sargeant distrutto alla radio dopo l’incidente nel GP di Miami della Formula 1 2024 con Kevin Magnussen. Lo statunitense totalmente sfiduciato rivolge una strana domanda al muretto della Williams. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Logan Sargeant non sta di certo vivendo un momento facile in questa prima parte di stagione di Formula 1. Al giro 29 del Gp di Miami, è stato costretto al ritiro a causa di un incidente con Kevin Magnussen. Il pilota statunitense non ha avuto nessuna colpa in quest'occasione, con l'alfiere della Haas che dopo aver collezionato una serie di penalità nel corso della sprint, è stato sanzionato per l'incidente con 10 secondi di penalità e 2 punti sulla patente, arrivando vicino alla quota di 12 che lo porterebbe a una gara di squalifica. Ma il team radio che Sargeant ha avuto dopo lo scontro, fa capire quanto il pilota della Williams stia vivendo un periodo molto complicato, e potrebbe avere i giorni contati in Formula 1.

Sargeant quasi in lacrime dopo l'incidente si lascia andare in radio

Sembrava quasi in lacrime Sargeant dopo l'incidente con Magnussen. L'ingegnere ha subito cercato di tranquillizzare il pilota statunitense, dicendogli più volte come l'incidente non fosse colpa sua. Questo, però, non è bastato a tranquillizzare il pilota della Williams, che ha chiesto disperato "Ho fatto qualcosa di sbagliato?". Sargeant sicuramente sperava un epilogo diverso per il suo gran premio di casa, dopo una prima parte di stagione decisamente avara di soddisfazioni, nella quale sta venendo continuamente battuto dal suo compagno di squadra, come era già successo lo scorso anno.

Inizio di F1 2024 da dimenticare: la Williams valuta la sostituzione

Nonostante James Vowles, team principal della Williams, continui pubblicamente a difendere Sargeant, il pilota statunitense deve produrre risultati se vorrà continuare a correre in Formula 1. Certamente, non è considerato al pari del suo compagno di squadra Alexander Albon, al quale ha anche dovuto cedere la macchina dopo l'incidente durante le Fp1 del Gp d'Australia del pilota thailandese. Così come non ha aiutato neanche l'incidente che ha avuto nel seguente Gp di Suzuka, dove ha danneggiato gravemente l'auto durante le prove libere ed è finito fuori pista anche durante la gara.

Nelle ultime settimane, si sono rincorse le voci di un possibile suo avvicendamento con Andrea Kimi Antonelli, che il 25 agosto compirà 18 anni e che secondo alcuni potrebbe prendere il posto di Sargeant già a partire dal Gp di Monza. La Fia, intanto, ha fatto sapere di aver ricevuto e di stare valutando la richiesta di una deroga per dare la possibilità al pilota bolognese di esordire in F1 prima che diventi maggiorenne e prenda la patente di guida (requisito necessario per poter correre nel Circus).