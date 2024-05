Sainz è classe e strategia, la Ferrari perde un grande uomo squadra: parole meravigliose per Leclerc

video suggerito

Nel trionfo – meritato se ce n'è uno – di Charles Leclerc nel GP di Monaco, c'è tanto anche del suo compagno in Ferrari Carlos Sainz. Il 29enne madrileno, cui la scuderia di Maranello ha dato il benservito senza tanti complimenti per rimpiazzarlo l'anno prossimo col 40enne Hamilton, ha dimostrato una volta di più non solo di essere uno dei piloti più veloci e affidabili in pista, ma anche un grande uomo squadra ed un compagno leale e sincero, merce davvero rara in Formula 1. Nel Gran Premio di Monte Carlo Sainz prima ha dato una robusta mano con una strategia perfetta a Leclerc, poi nel dopo gara ha dedicato parole bellissime al monegasco.

Un team radio dello spagnolo spiega bene il livello di presenza di spirito, conoscenza della materia e dedizione alla causa della squadra da parte di Sainz. "Se Lando monta gomme medie nuove, anche Charles è in pericolo", dice al proprio ingegnere di pista l'iberico che in quel momento è terzo dietro Piastri, volendo intendere come la McLaren di Norris alle sue spalle avrebbe potuto scavalcare non solo lui, ma anche Leclerc che era al comando, visto quanto si erano dimostrate performanti le gomme medie in pista.

Ed allora Sainz – rallentando senza comunque farsi superare, operazione quasi impossibile a Monte Carlo – ha fatto in modo che Norris non riuscisse mai ad avere un vantaggio tale, rispetto a Russell che inseguiva l'inglese, da avere una finestra temporale che gli garantisse di uscire davanti alla Mercedes dopo il pit stop per montare le medie. Operazione perfettamente riuscita: Leclerc non è sembrato mai rischiare e ha vinto in carrozza, mentre dal canto suo Sainz nel finale si è anche avvicinato moltissimo a Piastri, non riuscendo tuttavia a piazzare la clamorosa doppietta Ferrari.

Il suo podio è comunque straordinario ed è impregnato di classe e valori umani, esplicitati dalle parole che Sainz ha dedicato Leclerc nel dopo gara: "Vedere il tuo compagno di squadra in piedi sul gradino più alto del podio, essendo monegasco, davanti al pubblico di casa, davanti ai tifosi e ai meccanici, penso che sia una delle migliori immagini che ho visto in Formula 1. Sono estremamente felice per Charles e per la squadra. Se lo merita perché ha guidato ad un livello incredibile questo fine settimana. Condividere con lui il podio è qualcosa di fantastico per tutto il team, penso che se lo meritino, stiamo migliorando weekend dopo weekend". Chapeau, Carlos ci mancherai.

