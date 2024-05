video suggerito

Russell mostra un video imbarazzante di Leclerc davanti a tutti al GP Monaco: “Posa quel telefono” Durante la conferenza del GP di Monaco della Formula 1 2024 in diretta TV Russell ha mostrato di essere in possesso di un video imbarazzante che riguarda Charles Leclerc da ragazzino creando un siparietto esilarante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nel corso della conferenza stampa dei piloti alla vigilia dell'inizio del weekend GP di Monaco della Formula 1 2024 è andato in scena un momento molto esilarante. Una domanda che esulava dalla pista e dal rendimento di Red Bull, Ferrari, Mercedes o McLaren ha infatti scatenato l'ilarità generale con il padrone di casa Charles Leclerc messo in imbarazzo da George Russell che ha fatto una rivelazione riguardo al passato del driver monegasco mostrando in mondo visione di essere in possesso di un video che prova che ciò che stava raccontando corrispondesse alla realtà.

Ai piloti presenti è stato infatti chiesto quale fosse il loro film preferito e il 26enne di Monte Carlo ha svelato che ancora oggi in cima alla lista delle sue preferenze cinematografiche c'è la saga di Harry Potter di cui è appassionato fin da quando era bambino: "‘Una notte da leoni' è bello, ma in realtà ‘Harry Potter' è stato probabilmente il mio film preferito da quando ero piccolo, e rimane tuttora uno dei miei film preferiti. Quando avevo 10 anni, sapevo a memoria tutte le battute del film e tutti mi dicevano che anch'io somigliavo a Harry Potter" è stata infatti la risposta di Charles Leclerc che ha dato vita ad un esilarante siparietto.

Ad intervenire subito dopo è stato infatti il pilota della Mercedes George Russell che, come Verstappen, Albon, Ocon e Gasly, conosce il monegasco fin dai tempi in cui sognavano di arrivare in Formula 1 correndo sui kart. Il britannico ha difatti rivelato di avere sul suo telefono un video che immortala un Leclerc 14enne che prima di una gara simulava proprio le gesta del celebre maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling e diventato protagonista di una fortunatissima saga cinematografica: "Ho un video, uno dei primissimi video che ho sul mio telefono è di Charles, 2012, con i capelli lunghi. Non so se ricordi, era a… Ortona? Era il campionato italiano di kart?" l'incipit che ha aumentato la preoccupazione in un già imbarazzatissimo Charles Leclerc che difatti non lo ha nascosto ("Sì! Ma sono un po' preoccupato per quello che dirai dopo" ha infatti detto il 26enne di Monte Carlo).

"Ti mettevi il ​​manico di scopa tra le gambe e facevi come fossi una specie di mago" ha infatti proseguito il pilota della Mercedes stuzzicando, tra l'ilarità generale, la curiosità di tutti i presenti a partire dal tre volte campione del mondo Max Verstappen che ha espresso la volontà di poter visionare quel video. A quel punto Charles Leclerc, sempre più imbarazzato, con tono amichevole ha intimato a Russell di non mostrarlo: "Tieni quel video per te!" ha difatti detto il driver della Ferrari.

Dopo le insistenti richieste dei presenti il britannico ha tirato fuori dalla tasca il suo telefono mostrando pubblicamente per qualche attimo lo schermo su cui era in riproduzione il video che immortalava Leclerc mentre da ragazzino imitava le gesta di Harry Potter a riprova del fatto che quanto aveva appena detto corrispondeva al vero. A quel punto il monegasco, sempre rivolgendosi con tono amichevole, ha chiesto al pilota Mercedes di riporre lo smartphone in tasca e non far vedere quel video che tanto lo imbarazza in pubblico: "Posa quel telefono" ha difatti chiosato l'alfiere della Ferrari venendo quindi ascoltato dal collega e mettendo così fine all'esilarante siparietto durante la conferenza stampa alla vigilia di quel GP di Monaco che per il monegasco Charles Leclerc è inevitabilmente la tappa più speciale dell'intero Mondiale di Formula 1 2024.

