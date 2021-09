Rossi scherza dopo il flop nelle Libere ad Aragon: “Menomale che la MotoGP ci è arrivata tardi” Dopo la caduta nelle FP1 e il 19° posto al termine delle FP2 del GP di Aragon, Valentino Rossi ha ironizzato sul suo scarso feeling con la pista spagnola dove in carriera non ha mai vinto. Il Dottore si reputa fortunato che il MotorLand di Alcaniz abbia iniziato ad ospitare il Motomondiale solo dal 2010, quando cioè aveva già vinto i suoi nove titoli iridati.

A cura di Michele Mazzeo

La pista del Motorland di Aragon è sempre stata indigesta per Valentino Rossi e per la Yamaha, e il trend negativo si è confermato anche nelle prime due sessioni di prove libere del GP di Aragon della MotoGP 2021. La caduta nelle FP1 e il 19° posto finale nella classifica combinata dei tempi dopo le FP2, non hanno però fatto perdere il sorriso al nove volte campione del mondo che sceso dalla sua M1 ha scherzato sul suo scarso feeling con il tracciato spagnolo:

"È una pista storicamente molto difficile, sia per la Yamaha, sia per me: per fortuna è arrivata tardi nel calendario della MotoGP e ci ho corso poco – ha detto infatti sorridendo il pilota del team Petronas –. Di base non ti piacciono le piste in cui sei lento…"

Anche al termine di un venerdì nero per lui, il 42enne di Tavullia dunque non ha perso la sua proverbiale ironia reputandosi fortunato per il fatto che la pista di Aragon sia entrata nel calendario del Motomondiale solo a partire dal 2010, quando cioè già aveva messo in bacheca tutti i suoi nove titoli iridati.

Tornando serio poi il Dottore ha analizzato la sua non esaltante prestazione nel corso delle due sessioni di prove libere del GP di Aragon ammettendo di dover migliorare parecchio in vista delle qualifiche del sabato e della gara di domenica: "Stiamo lavorando per cercare di far durare al meglio le gomme che qui fanno sempre la differenza: è una pista in cui c'è molto degrado alla gomma posteriore, ma che non ha tanto grip – ha spiegato difatti Valentino Rossi –. In mattinata ho fatto pure un errore, frenando sulla riga bianca e scivolando: i meccanici hanno ricostruito la moto ma io devo migliorare ancora. Nel pomeriggio ho provato delle cose nuove ed è andata un po' meglio: cercherò di usare la hard".