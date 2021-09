Valentino Rossi cade nelle FP1 ad Aragon dominate da Marc Marquez Valentino Rossi chiude con una caduta e il 20° tempo finale la prima sessione di prove libere del GP di Aragon della MotoGP. A dominare le FP1 al Motorland di Alcaniz è stato MArc Marquez che ha preceduto di quasi un secondo i più immediati inseguitori. Terzo crono per Pecco Bagnaia sulla Ducati. Quartararo 8° unico pilota Yamaha nella top-10 dei tempi.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez domina la prima sessione di prove libere del GP di Aragon, 13° round del Mondiale della MotoGP 2021. Il catalano della Honda rifila infatti quasi un secondo al più immediato tra gli inseguitori, il campione del mondo in carica Joan Mir sulla Suzuki. I due spagnoli precedono il primo pilota italiano: a piazzarsi al terzo posto in queste FP1 è infatti Pecco Bagnaia sulla Ducati.

Faticano invece le Yamaha con il leader del Mondiale Fabio Quartararo 8° e unico pilota motorizzato dalla cassa di Iwata a rientrare in top-10 in queste prime Libere al Motorland di Alcaniz. Chiude invece con il 19° tempo il suo ex compagno di squadra Maverick Vinales all'esordio con Aprilia.

Caduta per Valentino Rossi nelle Libere 1 ad Aragon

Si apre con una caduta e un 20° posto nella classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere il GP di Aragon di MotoGP per Valentino Rossi che nel finale delle FP1 perde il controllo della sua M1 del team Petronas e finisce nella ghiaia. Solo un gesto di stizza per il Dottore che non sembra però aver riportato alcuna conseguenza fisica.

MotoGP, FP1 GP Aragon 2021: tempi, risultati e classifica della sessione in pista