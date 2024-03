Liberty Media compra la MotoGP dopo la Formula 1, avranno lo stesso proprietario: cosa cambierà Liberty Media, proprietaria della Formula 1, sta per acquistare da Dorna la MotoGP per una cifra superiore ai 4 miliardi di euro. Il gruppo aveva acquistato la F1 nel 2017 per 8 miliardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La MotoGP nelle mani di Liberty Media. La società statunitense, proprietaria e detentrice della Formula 1, controllata dal presidente e amministratore delegato Greg Maffei, è a un passo dall'acquisto anche del motomondiale. Già nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, probabilmente in occasione del weekend di Austin del 14 aprile per il Gp delle Americhe. Il Financial Times ha rivelato anche i dettagli dell'affare partito oltre un anno fa.

Per acquistare la MotoGP da Dorna, Libery Media avrebbe sborsato una cifra che supererebbe i 4 miliardi di euro, debiti compresi. Un investimento non indifferente e non semplice da strutturare dato che Dorna ha come principali azionisti Bridgepoint da 18 anni che possiede circa il 40% dell’azienda e la CPPIB che aveva acquistato la sua quota del 39% in Dorna da Bridgepoint nel 2012. Si è dunque arrivati alla chiusura dell'operazione dopo un po' di tempo. Affare che consentirà a Formula 1 e MotoGP, le più importanti categoria motoristiche al mondo, di essere controllate da un unico proprietario.

Greg Maffei, presidente e amministratore delegato di Liberty Media.

Cos'è la Liberty Media e come ha fatto ad acquistare la MotoGP

La Liberty Media è nota per essere proprietaria e detentrice della Formula 1, acquistata ufficialmente il 7 settembre 2016 da CVC che aveva valutato il Circus ben 8 miliardi di dollari. Da quel momento in poi l'azienda di mass media statunitense, che è proprietaria anche del gruppo di stazioni radiofoniche SiriusXM e della squadra di baseball Atlanta Braves, ha avuto inevitabilmente un impatto importante nel mondo degli affari proprio per gli enormi introiti ricavati da una competizione ricca e prestigiosa come la Formula 1 che ha come presidente e a.d. Stefano Domenicali.

L'annuncio potrebbe arrivare in occasione del Gp delle Americhe ad Austin.

Ora la MotoGP, che chiude il cerchio sul controllo assoluto del mondo dei motori da parte di Liberty Media arrivata a mettere sul piatto ben 4 miliardi di dollari. Un investimento importante e duro da concludere dato che anche la Qatar Sports Investments, il gruppo sostenuto dallo Stato e che è in possesso già del PSG, aveva inizialmente espresso forte interesse per acquisire la MotoGP, movimento dal grande potenziale e dall'enorme margine di crescita.

Il progetto di Libery Media con la MotoGP dopo l'acquisto del motomondiale

L'obiettivo di Liberty Media è chiaramente quello di provare a far crescere la MotoGP come fatto con la Formula 1 diventata un evento di livello mondiale gara dopo gara. Un investimento giusto quello della MotoGP presa in un momento di calo come appeal e business. L'obiettivo è di riportarla poi al top con interventi e misure precise per modificarne eventualmente la struttura garantendo maggiore spettacolo al pubblico.

La MotoGP attraversa un momento difficile come seguito dopo l'addio di Valentino Rossi e ha bisogno di una ristrutturazione. Le premesse che possa crescere sotto Liberty Media sono buone dato che dopo l'acquisto della Formula 1 il Circus ha visto aumentare il proprio utile del 64% a 392 milioni di dollari nel 2023 rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono saliti da 2,5 miliardi di dollari a 3,2 miliardi (i ricavi di Dorna ammontano a 483 milioni di euro nel 2023). Anche il calendario ha avuto un incremento con ben 24 ore e l'aggiunta di Jeddah e Doha.

