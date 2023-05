Ricciardo vicino al clamoroso ritorno in Formula 1: presto può diventare pilota dell’Alpha Tauri Daniel Ricciardo sta vivendo questo 2023 come terza pilota della Red Bull. Ma l’australiano ha la chance di tornare come pilota titolare in Formula 1 già nel mese di giugno, può sostituire de Vries all’Alpha Tauri.

A cura di Alessio Morra

Gli indizi ci sono tutti. I precedenti, quelli di Helmut Marko, parlano chiaro. Daniel Ricciardo potrebbe molto presto tornare a guidare in Formula 1. La notizia è clamorosa. Il pilota australiano è rimasto fermo un giro, dopo l'addio con la McLaren è diventato il terzo pilota della Red Bull, sta lavorando per tornare in pista nel 2024 ma il suo ritorno potrebbe avvenire già in questa stagione. L'Alpha Tauri potrebbe ingaggiarlo e sarebbe un grande colpo, per il team di Faenza e per tutto il circus.

Daniel Ricciardo nel 2022 non ha brillato, la McLaren lo ha liquidato e ha scelto Piastri. Tutto sommato non gli è andata così male. Perché la McLaren è una delle peggiori vetture del 2023. Ha faticato a trovare un posto, è rimasto fuori, la Red Bull lo ha ingaggiato come terzo pilota. Un gran ritorno a casa, senza prospettive di sbocco però perché SuperMax e Perez rimarranno a lungo.

Ricciardo si guarda attorno, fa da uomo immagine, è stato pure al Met Gala, elegantissimo, ma a sorpresa potrebbe anticipare il suo ritorno in Formula 1. L'occasione potrebbe dargliela l'Alpha Tauri, che fin qui è rimasta molto delusa dalle prestazioni di Nicky de Vries, pilota olandese che sta sbagliando in continuazione e che molto presto potrebbe essere mandato in panchina.

Sono due gli indizi che danno forza a questa indiscrezione. Ricciardo nei giorni scorsi è stato a Faenza e ha fatto il sedile della AT04. Tecnicamente lui alla bisogna è il terzo pilota pure di questa scuderia, ma poteva farlo anche molto prima. Ora però il tempo scorre velocemente per de Vries, al quale dovrebbero essere concesse tre possibilità. Perché la Formula 1 vivrà tre gare consecutive: Imola, Montecarlo e Barcellona, e dopo questo Gp verranno tirate le somme.

E soprattutto c'è il ruolo di Helmut Marko , consulente Red Bull, che non ha l'abitudine di dare troppe chance ai suoi piloti – lo sanno bene Albon e Gasly. Marko sembra poter concedere poche chance a de Bries, che non è andato oltre il 14° posto in quest'avvio di stagione. Una delusione vera considerato il suo esordio a Monza con la Williams, e i buoni risultati in altre categorie. Ricciardo aspetta e spera di poter tornare al volante di una vettura di Formula 1 magari già dal Gp del Canada del 18 giugno.