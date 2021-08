Quartararo domina il GP della Gran Bretagna della MotoGP, Aprilia sul podio. Debacle per Rossi Fabio Quartararo vince il GP della Gran Bretagna e allunga in vetta alla classifica piloti del Mondiale della MotoGP 2021. Sul circuito di Silverstone il francese della Yamaha ha dominato fin dai primi giri la gara chiusa con largo distacco davanti alla Suzuki di Alex Rins e all’Aprilia di Aleix Espargaro che ha soffiato dunque l’ultimo gradino del podio a Jack Miller e al fratello Pol che era scattato dalla pole position. In difficoltà a causa delle gomme Pecco Bagnaia che dopo un buon inizio ha terminato la corsa in 14a posizione. Soltanto 18° invece Valentino Rossi che era partito ottavo. Incidente tra Marc Marquez e Jorge Martin in avvio di gara.

A cura di Michele Mazzeo

Fabio Quartararo vince il GP della Gran Bretagna e allunga in vetta alla classifica piloti del Mondiale della MotoGP 2021. Sul circuito di Silverstone il francese della Yamaha ha dominato fin dai primi giri la gara chiusa con largo distacco davanti alla Suzuki di Alex Rins e all'Aprilia di Aleix Espargaro che ha soffiato dunque l'ultimo gradino del podio alla Ducati di Jack Miller e al fratello Pol che con la sua Honda era scattato dalla pole position. Lo spagnolo regala dunque il primo podio in MotoGP alla casa di Noale. In difficoltà a causa delle gomme Pecco Bagnaia con l'altra Desmosedici del team ufficiale che dopo un buon inizio ha terminato la corsa in 14a posizione. Soltanto 18° invece Valentino Rossi che era partito ottavo. Incidente tra Marc Marquez e Jorge Martin in avvio di gara con i due piloti che sono stati costretti ad abbandonare subito la corsa.

L'ordine d'arrivo della gara del GP della Gran Bretagna a Silverstone della MotoGP 2021