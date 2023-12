Quartararo costretto a cancellare la foto con un amico dai social: era inondata di commenti omofobi Inaspettata disavventura per il campione della MotoGP Fabio Quartararo vittima di una valanga di commenti omofobi sui social network dopo aver pubblicato una foto insieme all’amico Ethan Doux: il pilota della Yamaha costretto ad eliminare l’immagine per fermare la valanga di odio piovutagli addosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notorietà al tempo dei social network può portare anche a trovarsi in mezzo a situazioni spiacevolissime. E gli stessi che ti hanno sempre esaltato possono improvvisamente sputarti odio contro. Basta una parola, una foto o un video pubblicato per far sì che parte dei followers diventino haters sputando immotivatamente veleno su chi fino a pochi attimi prima incensavano. Un evento capitato a tantissimi personaggi pubblici in passato e, purtroppo, sempre più frequente da cui non sono esenti nemmeno i campioni dello sport come dimostra l‘ondata di odio social rivoltatasi recentemente contro il campione del mondo della MotoGP 2021 Fabio Quartararo costretto a prendere drastici provvedimenti per impedire ai "seguaci diventati odiatori" di continuare a spargere odio.

Tutto nasce da un'innocentissima foto pubblicata sui propri profili social dal pilota francese della Yamaha con una semplicissima didascalia ("Di cosa stavamo parlando?" si chiedeva infatti Quartararo): una foto risalente alla scorsa estate che lo ritrae sorridente appoggiato con la testa sulla spalla dell'amico Ethan Doux, rampollo della famiglia proprietaria della famosa catena di orologi e gioielli di lusso Doux Joaillier. La posa in cui sono immortalati i due ha offerto il pretesto per il proliferare di illazioni riguardo ad una possibile relazione tra i due e questo ha fatto sì che tantissimi commenti sfociassero in aperta omofobia.

Spiazzato e deluso dai toni beceri che accompagnavano migliaia di commenti, Fabio Quartararo si è visto costretto a cancellare da X quella foto che senza alcun motivo aveva originato la serie di inqualificabili insulti e lasciarla invece sul proprio profilo di Instagram attivando però il blocco totale dei commenti di modo che i precedenti messaggi omofobi non fossero più visibili e che gli haters non potessero continuare ad inondare di insulti omofobi e odio quello che è solo un ricordo di un momento felice vissuto con un amico qualche tempo prima. L'ennesimo esempio dunque di quanto basti davvero nulla per far sì che sui social network i followers si tramutino in haters.

MotoGP News Calendario Classifica segui