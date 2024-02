Quanto guadagna Pecco Bagnaia: lo stipendio del pilota di MotoGp e il cachet a Sanremo Pecco Bagnaia sarà uno degli ospiti nella serata del 9 febbraio del Festival di Sanremo, quella dedicata alle Cover. Bagnaia ha vinto gli ultimi due titoli Mondiali della MotoGP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Federica Brignone, sul Palco del Festival di Sanremo salirà un altro grande campione dello sport italiano e cioè Pecco Bagnaia, vincitore negli ultimi due anni del campionato del mondo della MotoGP. Il piemontese sarà uno degli ospiti nell'attesissima serata delle cover, che vedrà alla fine anche un vincitore. Bagnaia oltre a essere il campione in carica è da diversi anni il pilota simbolo della Ducati, con cui nei giorni scorsi ha stabilito un record strabiliante nei test di Sepang, dove piloti e scuderie hanno effettuato dei test in vista della stagione 2024, in cui l'italiano va a caccia del tris mondiale.

Lo stipendio di Pecco Bagnaia: quanto guadagna il campione di MotoGP

La Ducati e Bagnaia non hanno reso note le cifre dello stipendio, ma secondo più fonti il pilota campione del mondo dovrebbe avere uno stipendio di 5,5 milioni di euro annui. Una cifra considerevole, ma non la più alta tra i piloti della MotoGP – anzi. Pecco si troverebbe al quinto posto in assoluto tra i piloti più pagati del Motomondiale.

Ma nel contratto di Bagnaia sono inseriti una serie di bonus, relativi a vittorie e piazzamenti sul podio (circa 100.000 euro per ogni successo in campionato, 50.000 per il secondo posto, 30.000 per il terzo). In più nel contratto ci sarebbe un gettone per i successi nelle Sprint Race e soprattutto un bonus cospicuo per la vittoria del titolo Mondiale, che dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro.

Il cachet di Bagnaia ospite a Sanremo 2024

Francesco Bagnaia, detto Pecco, due volte vincitore del titolo della MotoGP e vincitore di 18 Gran Premi nella classe regina, oltre ad essere autore di 18 pole position, stasera sarà dunque ospite a Sanremo. Il suo cachet non è stato reso noto dagli organizzatori, così è stato anche per Russell Crowe e inizialmente per John Travolta.

MotoGP News Calendario Classifica segui