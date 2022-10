Qualifiche MotoGP Malesia oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming Le qualifiche di MotoGP per il Gp Malesia sul circuito di Sepang si correranno oggi, sabato 22 ottobre, alle ore 9:00. Bagnaia a caccia del titolo a due gare dalla fine del Mondiale. Qui tutte le informazioni su dove seguire le qualifiche in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sul circuito di Sepang si correranno oggi, sabato 22 ottobre a partire dalle ore 9:05, le qualifiche valide per la penultima gara stagionale del Mondiale di MotoGP in Malesia. Il primo match point per Pecco Bagnaia affinché possa centrale il titolo. Il pilota della Ducati è attualmente a +14 in classifica su Fabio Quartararo. Con il terzo posto a Phillip Island nell'ultima gara, Bagnaia è salito in testa al Mondiale a due dalla fine. Per laurearsi campione, a Bagnaia basterà vincere a Sepang e poi sperare che Quartararo non salga sul podio. Anche un quarto posto darebbe il titolo al ducatista.

Per avere la matematica certezza del titolo Pecco dovrà centrare altri 11 punti. In caso di arrivo a pari punti ha vinto più gare del francese in questo 2022: dettaglio da non trascurare essendo questo il primo criterio da considerare in caso di arrivo a pari punti. L'incognita principale per la gara di domenica è sicuramente il meteo, con alte probabilità di pioggia, sia per le qualifiche, sia per la gara. Qui tutte le informazioni su dove seguire le qualifiche in diretta tv e streaming.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Malesia di MotoGP oggi

Le qualifiche valide per il Gp in Malesia sul circuito di Sepang, prenderanno il via sabato 22 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:05 fino alle 9:45 circa. Le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza, saranno precedute dalle prove libere 3 e 4 che si correranno, rispettivamente, alle ore 4:45 e 8:25.

Leggi anche La griglia di partenza del GP Singapore di Formula 1 2022

Qualifiche MotoGP oggi a Sepang, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

A Sepang le qualifiche valide per il Gp Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky. Sulla piattaforma satellitare sarà disponibile l'intero weekend con la giornata di sabato 22 ottobre, dedicata alle qualifiche, che sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca affidata a Guido Meda e il commento tecnico a Mauro Sanchini.

Per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky, sarà disponibile anche la possibilità di poter assistere alle qualifiche in streaming sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. La trasmissione in streaming delle qualifiche sarebbe disponibile anche su NOW previa sottoscrizione del "pass sport". Inoltre, tutti gli appassionati e i tifosi della MotoGP potranno seguire la giornata delle qualifiche anche in chiaro, ma in differita, a partire dalle ore 14:00 di sabato 22 ottobre, su TV8, canale 8 del digitale terrestre.