Quali sono le nuove regole per il Mondiale di Formula 1 2023: cosa cambia nei regolamenti

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale della Formula 1 2023 arriva dopo l'anno in cui vi è stata la grande rivoluzione regolamentare della F1 con l'introduzione delle monoposto a effetto suolo, ma non per questo sarà privo di novità. Anche in questa stagione infatti vi sono delle modifiche che riguardano il regolamento sportivo e quello tecnico in vigore già dalla prima gara in Bahrain. Tra i principali cambiamenti ci sono l'aumento del numero di gare sprint che si disputeranno nel corso del campionato, l'aggiunta di un'ulteriore mescola per le gomme a disposizione dei team e l'introduzione di nuovi dettami tecnici che incidono sulle monoposto aumentandone la sicurezza.

Le modifiche al regolamento sportivo della Formula 1 2023: raddoppiate le gare sprint

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo la grande novità regolamentare per il Mondiale di Formula 1 2023 è quello che riguarda le Sprint Race. Il numero di gran premi in cui andrà in scena la Gara Sprint è infatti raddoppiato rispetto alla passata stagione passando da tre a sei. Le gare sprint infatti andranno in scena nei weekend del GP dell'Azerbaigian, GP d'Austria, GP del Belgio, GP del Qatar, GP degli Stati Uniti e GP del Brasile. Restano invece immutati sia la distribuzione dei punti (otto per il vincitore, sette per il secondo classificato, sei per il terzo e così via fino all'ottavo che guadagnerà un punto) che il format del weekend con le Prove Libere 1 e le Qualifiche al venerdì, le FP2 e la gara sprint al sabato, e la gara tradizionale alla domenica.

La novità per le gomme della F1 2023: c'è una mescola in più

Dopo l'introduzione delle gomme da 18 pollici avvenuta nella passata stagione, anche nel Mondiale di Formula 1 2023 c'è qualche piccolo cambiamento riguardo agli pneumatici che potranno essere utilizzati nel corso dei weekend di gara. A tal proposito la novità più interessante concerne il numero di mescole tra cui Pirelli sceglierà di volta in volta le tre che le scuderie potranno usare per il GP: quest'anno saranno sei (dalle durissime C0 alle morbidissime C5), cioè una in più rispetto al 2022.

Le nuove regole anti-porpoising: le auto sono più alte

Dopo le polemiche scatenatesi sulla questione porpoising nella scorsa stagione e le soluzioni provvisorie introdotte con la Direttiva Tecnica 039, per il Mondiale di Formula 1 2023 la FIA ha deciso di modificare sensibilmente il regolamento tecnico imponendo delle regole più stringenti ai team nella costruzione delle vetture e negli assetti che utilizzeranno in gara. Le nuove regole fatte per evitare le dannose oscillazioni verticali di cui nel 2022 si è lamentata soprattutto la Mercedes infatti aumentano di 15 millimetri l'altezza minima da terra delle monoposto e impongono inoltre che le estremità del fondo piatto siano rinforzate e che il diffusore sia alzato di ulteriori 10 millimetri. per evitare queste oscillazioni.