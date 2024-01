Presentata la Ducati 2024, Bagnaia e Bastianini favoriti per il titolo MotoGP: “Abbiamo più potenza” A Madonna di Campiglio è stata svelata la Ducati Desmosedici del 2024 con cui Pecco Bagnaia proverà a vincere per la terza volta di fila il Mondiale della MotoGP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'ultima stagione è stata trionfale. Certo, Pecco Bagnaia ha vinto il titolo Mondiale della MotoGP anche nel 2022. Ma il 2023 della Ducati è stato stellare ed è incastonato nella meravigliosa storia della scuderia italiana, che oggi ha tolto il telo dalla DesmosediciGP24 che guideranno Bagnaia e Bastianini, che proveranno a portare a Borgo Paninale il terzo titolo consecutivo.

A Madonna di Campiglio è stata svelata la nuova Desmosedici. Alla presenza di Barbara Pedrotti e Guido Meda, sono arrivati sul palco prima Alvaro Bautista e Nicolò Bulega che guideranno la Panigale VR 4 2024. Poi sul palco e soprattutto sulle moto sono saliti Bastianini e Pecco Bagnaia, che da adesso possono ufficilamente pensare alla nuova stagione, che vedrà sempre la Ducati favorita, ma con un rivale in più: Marc Marquez, che guiderà una Ducati del team Gresini.

Esteticamente sulla Ducati di Bastianini c'è una novità cromatica. Il suo 23 non è fucsia ma è bianco. Il pilota riminese aspetta i primi test: "Pecco mi ha messo in guardia rispetto agli avversari. A Valencia mi sono trovato bene. Ho bisogno di fare test per cucirmi la moto su misura, l'anno scorso mi è mancato. Sto bene fisicamente e sono molto carico".

Dall'Igna è soddisfatto del lavoro fatto, ma il direttore di Ducati Corse al tempo stesso, da navigato uomo di gare, sa benissimo che fino a quando non ci saranno i primi test non potrà esserci una valutazione esatta di quanto fatto: "Non sai mai cosa hai fatto fin quando non vedi il lavoro degli altri. Il primo giorno di test l'adrenalina è alta. Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena differente. A Sepang i piloti ci diranno. La cosa importante sarà fare delle scelte giuste riguardo al motore che verrà poi sigillato, ne avremo a disposizione otto per tutta la stagione. Siamo cresciuti tanto per la potenza, ma negli ultimi anni non eravamo riusciti a fare progressi. Quest'anno abbiamo fatto un bel passo in avanti. Pecco a Valencia era contento".

