Pilota si distrae e va a sbattere, una tifosa si è spogliata a bordo strada: “È stato inaspettato” Incredibile incidente per l’esperto pilota Osmanov durante un rally: una tifosa a bordo strada lo distrae alzandosi la maglietta e restando in reggiseno, lui perde il controllo della vettura e va a sbattere.

A cura di Michele Mazzeo

Singolare incidente quello andato in scena durante l'edizione 2023 del Rally Petrovskaya Versta di Rostov in Russia. Il pilota di casa Viktor Osmanov a bordo della sua Lada Samara numero 27 sulla strada completamente innevata stava inseguendo la vettura che comandava la gara quando ad un tratto, a causa di una distrazione, è finito fuori strada andando a sbattere contro un cumulo di neve e perdendo tantissimo tempo poi per rimettersi in carreggiata e riprendere la gara.

A rendere molto singolare quanto avvenuto al driver russo è la causa scatenante di questa sua improvvisa distrazione, tra l'altro, su un tratto di strada completamente dritto prima dell'ingresso in curva. A giocare un brutto scherzo a Viktor Osmanov è stata infatti una tifosa che si trovava sul ciglio sinistro del tracciato che, proprio nel momento in cui la Lada Samara del pilota di Tula stava per passare da lì, ha tirato su la maglia restando in reggiseno. A quel punto il pilota russo si è distratto e ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada sul lato opposto incastrata in un ammasso di neve.

Il tempo perso per disincastrare la vettura, fare manovra e tornare in gara non solo non ha consentito a Osmanov e al suo team di vincere la corsa ma gli ha fatto perdere anche una posizione nella classifica finale in cui si è classificato al terzo posto. Nonostante ciò però il driver di Tula non sembra riserbare nessun rancore per la ragazza che lo ha volutamente distratto (ridendo poi di gusto una volta ottenuto il suo obiettivo): "È stato inaspettato. L'ho vista e non sono riuscito a girare la curva. Se solo fosse uscita più tardi, avremmo riso insieme. Ma nessuno si è offeso con lei" ha difatti detto l'esperto rallista.

Lo stesso pilota ha poi confessato che non è la prima volta che si trova davanti ad episodi del genere: "Tali scherzi sono spesso fatti dai fan durante le corse. Ho visto uomini in mutande e ragazze nude che sventolavano i reggiseni" ha difatti chiosato Osmanov che sembra comunque aver preso con filosofia il singolare incidente di cui è stato vittima.