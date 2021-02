Un giovane pilota di 18 anni è morto oggi, 26 febbraio, nel pomeriggio sul circuito di Jarama, in Spagna, in seguito ad un grave incidente con una Mini preparata per la sua futura partecipazione alla Cooper Cup, nella quale faceva da copilota al padre, rimasto gravemente ferito.

L'auto è uscita di pista nella zona della discesa verso la Curva Bugatti andando a sbattere contro le protezioni durante un corso di formazione organizzato dalla Scuola Piloti Spagnola. Il servizio medico del circuito di Jarama si è immediatamente recato sul luogo dell'incidente ma per il giovanissimo copilota non c'è stato niente da fare: gli uomini del pronto soccorso hanno cercato di rianimarlo per 50 minuti, ma il 18enne è poi deceduto sul circuito a causa di un arresto cardiorespiratorio prodotto in seguito di un grave trauma cranico.

Il 49enne conducente del veicolo, padre del ragazzo defunto, dopo esser stato tirato fuori dal veicolo dai marshall del circuito è stato invece trasferito all'Ospedale de La Paz, a Madrid, e ha riportato un polso rotto e gravi lesioni al bacino. L'incidente è avvenuto durante un corso di formazione per driver organizzato dalla Scuola di Piloti Spagnoli in preparazione della partecipazione alla Cooper Cup, un campionato monomarca a cui padre e figlio intendevano partecipare, per la quale la stessa scuola aveva affittato il circuito spagnolo. In un comunicato nel quale sono stati resi noti i fatti, il Jarama Circuit e la RACE, responsabile del circuito, si sono detti profondamente addolorati per l'incidente e hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia e agli amici della giovanissima vittima.