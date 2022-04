Perché Verstappen si è ritirato nel GP d’Australia: “Sento uno strano odore in macchina” Nel GP d’Australia Max Verstappen è stato costretto al suo secondo ritiro su tre gare del Mondiale di Formula 1 2022: per capire il motivo dei problemi alla sua Red Bull che non gli hanno permesso di terminare la corsa a Melbourne basta il suo eloquente team radio al momento dello sto a bordo pista.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le prime due gare del Mondiale di Formula 1 2022 si era arrivati a Melbourne per il GP d'Australia certi di assistere al terzo duello ruota a ruota tra i due grandi protagonisti di questo inizio stagione Charles Leclerc e Max Verstappen. Nella gara dell'Albert Park però le aspettative sono state un po' disattese prima a causa dei problemi di gestione gomme e poi del clamoroso ritiro del campione del mondo in carica tradito nuovamente dalla poca affidabilità della sua Red Bull.

Come avvenuto all'esordio stagionale in Bahrain anche nella gara australiana l'olandese deve fare i conti con dei seri problemi sulla sua RB18 che lo hanno costretto a far da spettatore al successo del rivale che, a causa del secondo "zero" in tre gare, si allontana anche nella classifica iridata (con i punti di distacco dal monegasco della Ferrari che sono ora ben 46).

A preoccupare però la squadra di Milton Keynes e il 24enne di Hasselt, più che il distacco in classifica, è soprattutto la mancanza di affidabilità della RB18: non tanto per quel che riguarda la power unit che, dopo l'addio di Honda (che continua a seguire il lavoro degli austriaci ma non in toto come accadeva invece fino alla passata stagione), lascia comunque grandi dubbi; bensì l'impianto idraulico con la causa che sarebbe da attribuire ad una perdita di benzina.

Sembra infatti derivare da lì il motivo del ritiro di Max Verstappen nel GP d'Australia. Eloquente a riguardo il team radio dell'olandese andato in scena nel momento in cui, nel corso del 39° giro di gara, il motore della sua Red Bull si è ammutolito costringendolo a parcheggiare la monoposto a bordo pista e alzare bandiera bianca: "Sento uno strano odore di liquido, qui tutto è una m***a!" ha detto infatti il campione del mondo in carica prima ancora di scendere dalla macchina e aiutare i commissari di pista a spegnere il principio d'incendio sulla parte posteriore della vettura dettato dal fatto che il carburante fuoriuscito dal serbatoio finendo sul motore si era surriscaldato troppo.

Come già accaduto a Sakhir dunque a tradire l'olandese a Melbourne sarebbe stato ancora una volta l'impianto idraulico della sua RB18 (ufficialmente era stato un problema al sistema di pescaggio del carburante a costringere sia lui che Perez al ritiro nel corso del primo GP stagionale). Una cosa che preoccupa molto il pilota della scuderia austriaca che al termine del GP d'Australia non ha nascosto la sua frustrazione per questo secondo ritiro in appena tre gare del Mondiale di Formula 1 2022: "Non abbiamo nemmeno finito la gara, quindi è piuttosto frustrante e inaccettabile. Ero consapevole che c'era un problema, quindi avevo un punto interrogativo. Ma voglio dire, questo genere di cose, se vuoi lottare per il titolo, non possono accadere" ha infatti sentenziato un arrabbiatissimo Max Verstappen che al momento non vuole sentire parlare di lotta per il titolo con Leclerc e con la Ferrari.