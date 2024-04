Perché 15 piloti sono caduti in poche curve nella caotica Sprint a Jerez: cosa c’era sull’asfalto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Una Sprint Race folle quella andata in scena a Jerez, una mini-gara del GP di Spagna della MotoGP 2024 caratterizzata dall'incredibile serie di cadute verificatesi a metà corsa e che ha visto ben 15 piloti finire nella ghiaia (undici dei quali non sono poi riusciti ad arrivare al traguardo).

Fatta eccezione per Pecco Bagnaia, caduto in seguito ad un contatto con la KTM di un nervosissimo Brad Binder, infatti, gli altri centauri finiti per terra hanno pagato le chiazze d'umidità presenti sull'asfalto della pista di Jerez de la Frontera sul quale, in caso di pioggia si sviluppa un fenomeno, diverso rispetto a ciò che avviene nelle stesse condizioni su altri tracciati.

Le chiazze d'umidità sull'asfalto di Jerez durante la Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2024

L'umidità infatti non è sempre visibile per i piloti che si ritrovano dunque a percorrere una linea di corsa che, per quanto osservato nelle tornate precedenti, credevano essere asciutta. La chiazza d'umidità diventa loro visibile solo nel momento in cui ci passano sopra e pertanto diventa per loro impossibile evitarla. Un fenomeno che a Jerez avviene soprattutto nelle Curve 5 e 8, non a caso le due curve in cui sono avvenute la stragrande maggioranza delle 15 cadute andate in scena nella Sprint Race del GP della Spagna della MotoGP 2024.

Quelli i punti del circuito difatti teatro delle scivolate di Aleix Espargaro e Jack Miller nel corso del primo giro, di Marc Marquez mentre era in testa alla corsa, dei vari Fabio Di Giannantonio, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Lorenzo Savadori, Alex Rins, Johann Zarco e Stefan Bradl ma soprattutto dell'episodio più incredibile della gara, vale a dire la scivolata di massa che ha visto cadere Alex Marquez, Brad Binder ed Enea Bastianini nello spazio di qualche decimo di secondo mentre stavano lottando per il podio percorrendo la stessa curva.

Tutti e tre i piloti coinvolti sono andati infatti a finire con la gomma anteriore su una chiazza d'umidità non vista in precedenza perdendo completamente l'anteriore della propria moto e finendo inevitabilmente per terra dovendo dire addio ai sogni di gloria per questa Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2024 poi vinta da Jorge Martin (uno dei pochi ad esser riuscito ad evitare la caduta in questa folle mini-corsa del sabato a Jerez de la Frontera).

