video suggerito

Pecco Bagnaia è perfetto e vince la Sprint Race del Mugello: Marquez secondo, Martin si ritira Bagnaia con una gara perfetta ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Mugello. Il campione del mondo ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Si è ritirato Martin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

330 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gran Premio del Mugello. Il campione del mondo ha preceduto gli spagnoli Marc Marquez e Acosta. Quarto posto per Morbidelli. Si è ritirato Jorge Martin, il leader del Mondiale.

Partenza a razzo di Bagnaia

Martin in pole, Bagnaia e Vniales subito dietro, poi Marc Marquez e Bastianini. Così al via. Pecco parte a razzo e scavalca subito Martin, infilato pure da Bastianini. Binder è davanti a Marquez. Acosta risale con un bel sorpasso su Vinales al Correntaio. Spettacolo puro al Mugello in ogni curva, purtroppo cadono Quartararo e Olivera.

Marquez passa Martin

Poco dopo c'è un gran bel duello tra Bastianini e Martin, Enea ha la peggio, l'azzurro vola via, per fortuna nessun problema fisico per il centauro della Ducati. Marc Marquez continua la sua risalita e a 7 giri dal termine passa Jorge Martin. Marquez si mette a caccia di Bagnaia, che però ha un discreto vantaggio. Mentre Acosta sale al quarto posto.

Leggi anche La griglia di partenza del GP Mugello di MotoGP 2024: Bagnaia vince la gara sprint

Martin sbaglia e si ritira al Mugello

Il gap tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia è sempre di circa un secondo, Martin cerca di farsi sotto ma sbaglia e finisce fuori. Si ritira il leader del mondiale, che quindi vedrà avvicinarsi i suoi rivali.

Bagnaia vince e si riavvicina a Martin

Bagnaia sente Marc Marquez più vicino, ma lo spagnolo dopo aver dimezzato il divario commette un piccolo errore che lo riporta a un secondo da Pecco, che chiude magistralmente la gara. Bagnaia precede Marquez, Acosta e un ottimo Franco Morbidelli. Sia il campione del mondo che Marquez guadagnano terreno nei confronti di Martin nella classifica mondiale.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del Mugello: 1) Bagnaia, 2) Marquez, 3) Acosta; 4) Morbidelli; 5) Vinales; 6) Binder.

Classifica Piloti: 1) Martin 155; 2) Bagnaia 128; 3) Marquez 123; 4) Bastianini 94; 5) Vinales 92; 6) Acosta 90.

MotoGP News Calendario Classifica segui