Pazzesco incidente a catena nel GP Monaco di Formula 2: alla prima curva si schiantano 11 piloti Incredibile incidente alla partenza della Formula 2 a Monaco. Pazzesco tamponamento dopo la prima curva che coinvolge ben 11 piloti. La gara riparte dopo diverso tempo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il GP Monaco prende il via con la Formula 2 ma qualcosa va storto subito. L'inizio del weekend più emozionante di tutti sulla pista più particolare, chic e glamour del Mondiale, parte con il botto. Nel vero senza della parole. La partenza della gara è stata infatti contrassegnata da un incidente pazzesco che coinvolto quasi tutte le auto che avevano preso il via. Le immagini sono a dir poco impressionanti e mostrano proprio il momento in cui c'è stato l'impatto che ha determinato il logico stop alla gara per diversi minuti costringendo i piloti ad uscire a fatica dalle monoposto.

Ma cos'è successo? Al via alla partenza c'è stato immediatamente un contatto tra Victor Martins e Alex Dunne alla curva 1 Santa Devota. Prima la chiusura di Martins che si mette davanti (anche se non totalmente con la sua monoposto), poi è Dunne a chiudere senza avere lo spazio necessario toccando l'avversario nella parte centro-posteriore della vettura innescando un maxi tamponamento che ha coinvolto diverse vetture. Fortunatamente sono usciti tutti incolumi dal crash. Questo ha portato subito all'interruzione della gara.

L'incredibile momento in cui tutte le auto si accartocciano l'una sull'altra.

Molti protagonisti del campionato sono finiti out. Subito dopo il primo impatto la reazione di incidenti a catena è stata inevitabile su una pista notoriamente stretta e difficile per tentare un sorpasso. Dietro di loro si crea un ingorgo incredibile e la bandiera rossa è inevitabile. Sono rientrati ai box Fornaroli, Lindblad, Crawford, Durksen, Stanek, Maini, Browning, Goethe, Villagomez, Montoya e con un po' di ritardo anche Beganovic. Tra i piloti coinvolti c'è stato anche Minì, tamponato da Miyata. Martí addirittura dopo aver evitato il tamponamento si è trovato di traverso la monoposto di Martins.

La gara riparte dopo diverso tempo

Le immagini dei vari video che sono stati pubblicati sui social mostrano anche cos'è accaduto a Esterson. La sua vettura è infatti letteralmente decollata sfiorando altre macchine sotto di lui. Nessun ferito, né problemi per i piloti coinvolti ma inevitabilmente solo tanta paura. Dal punto di vista sportivo, si sono ritirati oltre ai già citati e il duo Dunne-Martins anche Cordeel, Shields, Meguetounif e Verschoor, arrivato ai box con la sospensione distrutta. La gara è ripartita dopo diverso tempo. Gli addetti alla pista hanno dovuto ripulire però prima tutto il tracciato monegasco dai detriti creati prima del nuovo semaforo verde