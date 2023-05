Pazzesca svista a Miami: la Porsche Cup prende il via ma in pista c’è ancora la Ferrari di Leclerc Sul circuito di Miami si è rischiata una clamorosa tragedia dopo le FP2 del GP di Formula 1: i piloti della Porsche Carrera Cup hanno avuto il via per iniziare la propria sessione ma in pista si sono ritrovati un carro attrezzi che trasportava la Ferrari di Charles Leclerc incidentata poco prima.

A cura di Michele Mazzeo

Nel corso del weekend del GP di Miami della Formula 1 2023 si è rischiata una assurda tragedia. Dopo che la seconda sessione di prove libere della F1 è terminata infatti i responsabili della pista e i delegati FIA hanno dato l'ok per l'inizio delle prove libere per la Porsche Carrera Cup North America, che fa anch'essa tappa in Florida in questo weekend. Ma dopo esser entrati in pista, i piloti si sono trovati difronte una scena del tutto surreale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Arrivati alla curva 16 infatti si sono trovati davanti un carro attrezzi che stava trasportando la Ferrari di Charles Leclerc finita contro il muro nella fase finale delle FP2 della Formula 1. Per fortuna tutti i driver sono riusciti a frenare in tempo (qualcuno di essi inchiodando) evitando così quello che sarebbe stato un tragico incidente a catena contro il mezzo pesante. Superata la curva in fila indiana, le Porsche hanno poi sorpassato una alla volta l'imponente veicolo di soccorso sul quale c'era la SF-23 del monegasco e si sono messe in sicurezza in attesa che il carro attrezzi lasciasse la pista e permettesse loro di tornare a girare sul tracciato di Miami. Le immagini della tragedia sfiorata sono state immortalate in un video da uno spettatore presente sulle tribune del circuito statunitense, caricate sui social network e sono inevitabilmente divenute virali suscitando lo sdegno di tantissimi appassionati di motorsport per il pazzesco errore che poteva costare carissimo ai piloti mandati in pista.

Nessuna conseguenza dunque dalla clamorosa e pericolosissima svista avuta dai responsabili del circuito e da coloro che hanno il compito di assicurarsi che non vi sia nessun pericolo in pista prima di dare l'ok alle vetture per cominciare a girare. Non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo ma secondo quanto trapelato a causa del tramonto quasi imminente non era possibile posticipare la sessione della Porsche Carrera Cup North America (in programma mezz'ora dopo la fine delle FP2 della Formula 1) e si è dunque deciso di mandare in pista le vetture nonostante le operazioni di recupero della Ferrari di Leclerc non fossero ancora terminate.