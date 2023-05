Verstappen comanda, Leclerc a muro: i tempi delle prove libere 2 del GP Miami di F1 2023 I risultati delle prove libere 2 del GP Miami 2023: Verstappen davanti a Sainz e Leclerc. Il monegasco finisce a muro nella fase finale della sessione.

A cura di Vito Lamorte

Max Verstappen comanda e sembra già inarrivabile per tutti. Il pilota olandese della Red Bull si è aggiudicato le prove libere 2 a Miami e i suoi tempi sembrano essere già molto indirizzati verso la gara, con prestazioni molto incoraggianti per il campione del mondo in carica. Alle sue spalle Carlos Sainz, che rispetto alle FP1 è parso molto più in palla. Charles Leclerc ha chiuso con il terzo tempo ma è finito a muro con la sua SF-23 durante la simulazione gara: il suo umore non sarà dei migliori.

A chiudere le prime cinque posizioni ci sono Sergio Perez e Fernando Alonso: il messicano ha regalato qualche lampo solo nella simulazione gara ma in generale il vincitore di Baku è apparso sottotono mentre lo spagnolo ha messo a referto buone sensazioni e si candida per essere una delle sorprese del weekend.

Il nuovo tracciato di Miami può portare sorprese viste le tante modifiche che sono state apportate rispetto all'anno scorso: pista scivolosa e graining hanno complicato l’azione anche se la pista, riasfaltata, è in continua evoluzione.

Nella simulazione di long-run le Red Bull sono sembrate nettamente le più veloci, con Verstappen e Perez che hanno girato con la gomma media. Sainz ha utilizzato la soft e Alonso è sceso in pista con la dura.

Poco prima del via la FIA ha ufficializzato la sostituzione del cambio sulla monoposto di Leclerc, che si trova così ad utilizzare al quinto GP la seconda componente su quattro concesse in stagione.

La classifica delle prove libere 2 del GP Miami della Formula 1 2023: i risultati